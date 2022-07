Calascibetta punti di riferimento in Sicilia nelle politiche di integrazione: il 22 e 23 luglio si celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato

Anche quest’anno Calascibetta punto di riferimento in Sicilia per la solidarietà in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato. Il 22 e 23 luglio infatti il piccolo centro ennese facente parte dell’Associazione dei Borghi più belli d’Italia, celebrerà questa giornata grazie all’Iblea Servizi Territoriali che gestisce a Calascibetta un centro di accoglienza per donne e minori provenienti da altri paesi. L’evento in collaborazione con le realtà associative del territorio – e insieme a tanti cittadini – partner preziosi per dar voce alla buona #accoglienza e per promuovere sana #integrazione.

