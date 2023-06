Con Giuseppe D’Angelo nasce il primo importante progetto politico che vedrà i socialisti al governo in Sicilia, e poi in Italia, con la Democrazia Cristiana e i partiti laici. Saranno gli anni delle riforme della scuola, della famiglia, delle abitazioni. Saranno gli anni in cui il divario tra sud e nord del Paese tenderà a diminuire e cresceranno i servizi e il benessere.

Il Centro Studi Med.Mez. “Napoleone Colajanni”, insieme al Comune di Calascibetta e in collaborazione con l’università degli studi di Enna “Kore” e Anci Sicilia, vi invita venerdì 23 giugno dalle ore 17.00, al confronto sul pensiero politico del Presidente della Regione Siciliana Giuseppe D’Angelo.

L’evento ha ricevuto il patrocinio del Presidente della Regione Siciliana, del Presidente della Assemblea Regionale Siciliana e del Commissario del Consorzio dei liberi comuni della provincia di Enna.

Moderate dal giornalista de “La Sicilia” Nino Arena, le relazioni sono state affidate allo storico di UniCT Andrea Giuseppe Cerra e ai diretti interpreti di quegli anni, Calogero Pumilia, già Sottosegretario di Stato ed oggi presidente delle Orestiadi, il più volte Ministro della Repubblica Calogero Mannino e Salvo Andò già Ministro della Repubblica ed ora Presidente dell’Osservatorio Internazionale sui Diritti Umani nel Mediterraneo. Le conclusioni sono state affidate dal Governo Regionale all’Assessore Elena Pagana.

