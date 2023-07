Calascibetta: il 5 agosto serata dedicata alla comunita rumena

Cari rumeni della Provincia di Enna,Caltanissetta,Agrigento,Catania,s.a.m.d., ho il piacere di invitarvi il 5 agosto a partire dalle ore 21.00 presso il mercatino di Calascibetta dove avremo un ospite d’onore che ci canterà e delizierà con musica popolare rumena. È per la prima volta che l’associazione DOGILAC ODV propone all’amministrazione comunale un rappresentante dei rumeni della DIASPORA di andare in scena a Calascibetta per la chiesa della città che è San Pietro e si celebra nella prima settimana di agosto. Abbiamo il dovere di ringraziare l’amministrazione con la presenza dei rumeni residenti in Sicilia. Posso solo ringraziare di cuore tutti coloro che saranno con noi a godere di questa presenza con una voce e un repertorio meraviglioso.

Dorica Orzan

Visite: 66