In Sicilia, esiste un sito archeologico particolare: quello della Necropoli Pantalicana di Realmese a Calascibetta.

Circa trecento tombe a grotticella, di tipo pantalicano, costruite fra il IX e il VI secolo a.C. incastonate in un paesaggio rupestre e suggestivo.

Non si può passare dal borgo di Calascibetta senza visitare questo posto speciale, camminando tra gli “occhi neri” delle pareti rocciose e i profumi delle erbe selvatiche del mediterraneo.

