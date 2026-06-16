CACCIA AI DATI PERSONALI AL TELEFONO, TENTATA TRUFFA NELL’ENNESE SVENTATA DA POSTE ITALIANE
CACCIA AI DATI PERSONALI AL TELEFONO, TENTATA TRUFFA NELL’ENNESE SVENTATA DA POSTE ITALIANE
Provvidenziale la lucidità della cittadina che si è rivolta al personale della sede per verificare l’autenticità
del contatto ricevuto e non ha fornito dati personali né informazioni sul conto corrente
Palermo, 16 giugno 2026 – Una tentata truffa è stata sventata nell’Ennese grazie all’intervento di Poste Italiane. Il tentativo di raggiro è scattato poco dopo aver effettuato un bonifico per le vacanze: la donna è stata bersaglio di un finto sms e di una successiva telefonata da un numero che simulava quello di Poste. Un sedicente operatore le ha chiesto i dati della carta con la scusa di sbloccare l’operazione.
Mantenendo la lucidità e ignorando le continue pressioni telefoniche, la signora ha preferito verificare di persona recandosi in sede. Lì, il personale le ha immediatamente confermato il tentativo di frode, rassicurandola e mettendola al sicuro.
“In queste situazioni, fermarsi è la scelta corretta. L’urgenza è tra le caratteristiche più diffuse delle cosiddette tecniche di ingegneria sociale, utilizzate dai truffatori per indurre le vittime a fornire dati o compiere azioni volontariamente. In casi come questi, rivolgersi al personale di Poste Italiane è la scelta che può mettere al riparo dal diventare vittima di tali raggiri” – dichiara il responsabile di Fraud Management per la Sicilia Rudy Raniolo.
Per aiutare i cittadini a riconoscere e respingere questi tentativi di frode, Poste Italiane distribuisce un pratico vademecum in 22 uffici postali dell’Ennese e forma costantemente i propri dipendenti. L’Azienda invita infine a restare aggiornati consultando la sezione dedicata alla sicurezza: https://www.poste.it/come-difendersi-dalle-truffe.html.