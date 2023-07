Best Lap chiude con un podio il torrido fine settimana del Mugello.

La seconda gara stagionale della serie Endurance del Campionato Italiano Gran Turismo 2023 va agli archivi, confermando Best Lap quale protagonista nella classe CUP,, oltre che leader della graduatoria quando la kermesse tricolore ha raggiunto la boa di metà stagione. Al Mugello è stato un fine settimana molto caldo e non solo meteorologicamente parlando. Le venti vetture presenti in pista hanno dato spettacolo sino dalle qualifiche con Best Lap al “top” con la conquista della “pole-position” tra gli equipaggi con vetture di classe CUP con Demarchi-Patrinicola-Di Mare.

I tre piloti della Ferrari 488 Challenge EVO di Best Lap erano attesi alla conferma dopo il successo colto nella gara inaugurale della stagione del GT tricolore a Pergusa due mesi fa. E la conferma è arrivata puntualmente con la conquista del secondo posto di classe davanti a Pavlovic-Fischbaum con la Lamborghini Huracan ST-EVO di Bonaldi Motorsport.

Con il secondo posto ottenuto all’autodromo del Mugello Di Mare-Demarchi-Patrinicola, mantengono il comando della classifica provvisoria della GT-CUP PRO-AM con 35 punti e con un vantaggio di 8 punti su i più immediati inseguitori Fischbaum-Pavlovic,

La stagione si concede ora una pausa: il Campionato Italiano Gran Turismo si prende una vacanza e tornerà in pista per il terzo appuntamento stagionale a Monza a metà settembre. E sarà quello un appuntamento fondamentale, se non già decisivo per l’esito conclusivo della stagione Endurance. Intanto per rivivere le emozioni della gara del Mugello l’appuntamento è con RAI Sport che ha programmato per lunedì 10 luglio alle ore 16,00 la differita della gara e la telecronaca di Edoardo Chiozzi ed il commento tecnico di Andrea Nicoli. Per giovedì 13 luglio alle ore 23,00 inoltre, è in programmazione sempre sul canale 58 RAI Sport del digitale terrestre, nell’ambito della trasmissione Reparto Corse un servizio sulla gara toscana, mentre una serie di emittenti locali hanno nel proprio palinsesto il Magazine ACI Sport che prevede la messa in onda di un servizio di approfondimento dell’evento.

Press Best Lap

Visite: 81