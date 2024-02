Autonomia differenziata: giovedì 8 febbraio dibattito alla Sala Gialla dell’Ars promosso da Cgil Sicilia e Rete associazioni No autonomia differenziata su conseguenze ed effetti del provvedimento sulla Sicilia e sul Paese

Palermo, 5 febbraio- Una riflessione a tutto tondo sull’autonomia differenziata e sugli effetti che avrà sulla Sicilia viene promossa dalla Cgil Sicilia e dalla Rete delle associazioni “No autonomia differenziata”. L’appuntamento è giovedì 8 febbraio, alle 9.30 presso la Sala Gialla di Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea regionale siciliana. Sull’argomento si confronteranno docenti universitari, magistrati, esponenti politici, sindacalisti, rappresentanti della rete di associazioni propotrici e di “Generazioni Future”, la cooperativa creata dal Comitato Rodotà che si occupa della difesa e promozione dei beni comuni.

La genesi dell’iniziativa è a Siracusa, dove su impulso della Cgil provinciale, si è costituita la Rete di associazioni, che assieme al sindacato ha già messo in campo iniziative contro l’autonomia differenziata. L’obiettivo è estendere il dibattito e l’iniziativa in tutta la Sicilia , creando anche nuove reti.

Ecco chi interverrà al dibattito di giovedì: Carlo Almirante ( Università Federico II), Alessandra Camaiani (Generazioni Future), Christian Ferrari ( segretario nazionale Cgil), Domenico Gallo ( Magistrato. Stefano Scaduto ( Centro studi A. De Gasperi), in qualità di relatori. In programma inoltre gli interventi di Nicola Bono ( Rete delle associazioni), Marco Filiti ( segretario regionale Pci), Antonello Longo, giornalista, Alfio Mannino (segretario generale Cgil Sicilia). Il dibattito sarà introdotto da Nella Toscano di “Generazioni future” e moderato dall’ avvocato Giuseppe La Mantia. Le conclusioni saranno di Cosimo Lo Re, direttore di scienze forensi presso l’università di Siena.

