Dal 2017 ad oggi ha vinto tre titoli italiani in campionati organizzati da Aci Sport sia su ruote scoperte che coperte, nel campionato Sport Protitipi con la Radical del team Autosport Sorrento e lo scorso anno sempre nel Gran Turismo con l’Audi Sport Italia. L’ultimo domenica scorsa al volante di una Rossa dal Cavallino Rampante. Risultati sino a qualche anno fa impensabili non solo per la provincia di Enna ma per tutta Sicilia. Questo grande campione è Simone Patrinicola e sicuramente merita una maggiore attenzione da parte di tutta la comunita ennese a 360 gradi

