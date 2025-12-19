Nell’ultimo fine settimana agonistico del 2025 la scuderia RO racing, con i suoi rappresentanti, sarà al via di tre differenti manifestazioni: due rally, il Rally Ciocchetto in Toscana e il Rally Conca d’Oro in Sicilia e una gara in pista, il Trofeo Bacci alla pista di Sarno in Campania.

In Toscana, alla tenuta del Ciocco, andrà in scena la trentaquattresima edizione del Rally Il Ciocchetto. Alla kermesse garfagnina prenderanno parte, a bordo di una Skoda Fabia RS, Carmine Tribuzio e Roberto Longo. Il pilota frusinate, conoscitore delle insidie della gara, cercherà una posizione da podio.

In Sicilia al Rally Conca d’Oro, che tornerà a disputarsi in provincia di Palermo, dopo dodici anni d’assenza, ci saranno tra le vetture moderne: Renato Di Miceli e Antonio Marchica, con una Renault Clio Rally4 e il giovane Giuseppe Di Miceli, in coppia con Salvatore Giglio, con una Toyota Yaris Gr R1Naz. Padre e figlio ci terranno a ben figurare sulle strade di casa. Sempre nella stessa manifestazione, ma tra le vetture storiche, con una Porsche 911 del Terzo Raggruppamento, saranno ai nastri di partenza Attilio Modica e Gianluca Savioli.

Infine in Campania, al Circuito Internazionale di Napoli a Sarno al Terzo Master Show Bacci, sarà della partita, a bordo della sua inseparabile Citroen AX motorizzata Suzuki, Jessica Scarafone.

