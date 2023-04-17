Atletica leggera i risultati della manifestazione di sabato 15 aprile “Enna in pista”
Enna in Pista, 1^ giornata
Enna, Stadio “T. Pregadio” – 15 aprile 2023
RISULTATI
m. 50 EF5
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 CAPPADONNA LARA EF5 AG495 – ATLETICA LICATA 9.74
2 SPERANZA GRETA EF5 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 11.89
m. 50 EM5 (1^ serie)
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 SCHIFANO SALVO EM5 AG495 – ATLETICA LICATA 9.76
2 SCHIFANO SILVIO EM5 AG495 – ATLETICA LICATA 10.57
3 MARINO ANGELO EM5 AG495 – ATLETICA LICATA 10.77
4 MAROTTA ANGELO DANIELE EM5 AG495 – ATLETICA LICATA 11.43
5 INDOVINO PAOLO EM5 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 11.90
6 CORBO ANGELO EM5 AG495 – ATLETICA LICATA 12.19
m. 50 EM5 (2^ serie)
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 SEIDITA ALESSANDRO EM5 PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 10.72
2 FARRUGGIO VITALE EM5 AG495 – ATLETICA LICATA 10.96
3 MATTINA SAMUELE EM5 AG495 – ATLETICA LICATA 11.08
4 LAIOSA CARMELO EM5 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 11.42
5 CONSAGRA SALVATORE EM5 AG495 – ATLETICA LICATA 11.48
6 SPADARO SILVIO EM5 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 11.99
m. 50 EF8
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 SCIACCA SILVIA EF8 TP691 – ATLETICA LEGGERA SPRINT 8.54
2 LA BUA CLAUDIA EF8 PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 8.64
3 SCIME’ SILVIA EF8 CL057 – A.S. D. ATLETICA CALTANISSETTA 8.77
4 RUSSO SOFIA EF8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 8.94
5 PELLIZZERI ANGELA EF8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 9.12
6 QUATRA CARLA EF8 CL704 – ASD CORRI SERRADIFALCO 10.22
7 BUSCEMI RAMONA EF8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 10.60
8 VELLA CAROL EF8 AG495 – ATLETICA LICATA 10.65
m. 50 EM8
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 VELLA SALVATORE EM8 AG495 – ATLETICA LICATA 9.35
2 VILLAREALE EMANUELE GIUSEPPE EM8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 9.52
3 ANGILELLO PIETRO EM8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 9.67
4 FARRUGGIO SAMUEL EM8 AG495 – ATLETICA LICATA 9.77
5 NAPOLI DAVIDE EM8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 10.09
6 INDOVINO FRANCESCO EM8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 11.70
m. 50 EF10 (1^ serie)
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 ADORNETTO SARA EF10 CL057 – A.S. D. ATLETICA CALTANISSETTA 8.32
2 MESSINA CLAUDIA EF10 TP691 – ATLETICA LEGGERA SPRINT 8.46
3 CUSENZA VITTORIA EF10 TP691 – ATLETICA LEGGERA SPRINT 8.51
4 CACIOPPO SERENA EF10 TP691 – ATLETICA LEGGERA SPRINT 9.01
5 DI DIO VIOLA EF10 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 9.18
6 BENTIVEGNA VITTORIA ILDE ANNA EF10 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 9.21
7 ACCORSO MARTA PAOLA EF10 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 9.27
8 CASTELLANA ALICE MARIA EF10 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 9.59
m. 50 EF10 (2^ serie)
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 CASTIGLIONE GAIA EF10 RG488 – ASD ATLETICA IBLEA 2012 7.74
2 IMBRIOLA BARATTA ANNA MARIA EF10 PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 8.61
3 GRILLO MIRIAM EF10 AG495 – ATLETICA LICATA 8.77
4 SPADARO VITTORIA EF10 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 8.87
5 SEDITA GINEVRA EF10 PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 9.16
6 SCILLAMA’ SARA EF10 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 9.83
7 PAVONE GIADA EF10 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 10.42
m. 50 EM10
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 NIZZA ALESSIO EM10 TP691 – ATLETICA LEGGERA SPRINT 7.73
2 IMBERGAMO CARLO EM10 CL057 – A.S. D. ATLETICA CALTANISSETTA 7.95
3 MESSINA ALESSANDRO EM10 TP691 – ATLETICA LEGGERA SPRINT 8.21
4 CORONA GABRIELE EM10 CL523 – MEGA HOBBY SPORT 8.24
5 PALERMO FRANCESCO EM10 CL704 – ASD CORRI SERRADIFALCO 8.28
6 ASSENNATO GIOVANNI PETER EM10 ME102 – A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA 8.31
m. 60 Ragazze
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 IMBERGAMO GLORIA RF CL057 – A.S. D. ATLETICA CALTANISSETTA 9.14
2 FARINELLA LUCIA RF CL057 – A.S. D. ATLETICA CALTANISSETTA 9.42
3 PARISI GIULIA RF EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 9.55
4 RAIMONDI GIADA RF CL704 – ASD CORRI SERRADIFALCO 9.75
5 MULE’ MARIA ELENA RF EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 9.85
6 CIPOLLINO MIRIAM RF CL704 – ASD CORRI SERRADIFALCO 9.93
m. 60 Ragazzi (1^ serie)
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 IPPOLITO ANDREA RM SR265 – A.S.D. FREECYCLES CREW 8.37
2 NOTO ANDREA RM TP691 – ATLETICA LEGGERA SPRINT 8.90
3 RICHIUSA GIORGIO RM PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 9.42
4 ARENA CRISTIANO CARMELO RM EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 9.76
5 DI FRANCO MICHELE MARIA RM CL523 – MEGA HOBBY SPORT 10.94
6 CICATELLO ANTONINO RM AG495 – ATLETICA LICATA 11.03
m. 60 Ragazzi (2^ serie)
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 LICARI VITO GIUSEPPE GIOVAN RM TP691 – ATLETICA LEGGERA SPRINT 8.95
2 BURGARELLO GIOELE GIUSEPPE RM CL523 – MEGA HOBBY SPORT 9.37
3 INCORVAIA DANIELE RM AG495 – ATLETICA LICATA 9.82
4 SEGGIO GIUSEPPE RM EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 9.83
5 CARLETTA ALESSANDRO RM CL057 – A.S. D. ATLETICA CALTANISSETTA 10.34
m. 80 CF vento -1,3
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 PELLIZZERI SALVINA MARIA CF EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 12.36
2 DELL’AIRA MARTINA CF CL704 – ASD CORRI SERRADIFALCO 12.66
3 GATTUSO ALESSIA CF AG495 – ATLETICA LICATA 12.79
m. 80 CM vento -5,1
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 IACONO LORENZO CM RG488 – ASD ATLETICA IBLEA 2012 10.62
2 COCO ANDREA CM EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 10.88
3 CASTIGLIONE GIUSEPPE CM RG488 – ASD ATLETICA IBLEA 2012 11.59
4 SAULLE NICOLO CM SR248 – SIRACUSATLETICA 12.22
5 PALERMO ALESSIO CM CL057 – A.S. D. ATLETICA CALTANISSETTA 13.28
6 SPAGNUOLO GIOACCHINO CM PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 14.32
7 INSALACO MATTIA CM CL704 – ASD CORRI SERRADIFALCO 16.01
m. 100 F vento -4,4
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 INDELICATO CATERINA AF TP691 – ATLETICA LEGGERA SPRINT 14.34
m. 100 M vento -5,0
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 RIGGI SALVATORE SM CL150 – A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 12.96
2 ROTONDO ANDREA AM PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 14.21
3 SPAGNUOLO MARIO AM PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 14.84
4 GIAMMUSSO ROBERTO SM70 RG444 – A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA 18.95
5 CANNATA ENRICO ANTONIO SM75 RG444 – A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA 19.04
6 CACCIATORE PIETRO SM70 RG444 – A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA 20.00
7 ARCADIPANE CALOGERO SM60 CL150 – A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 25.13
m. 200 F vento +1,5
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 NUNNARI ASIA JF PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 37.00
m. 200 M (1^ serie) vento +1,7
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 ANGELONAS COSTANTINO SM CT067 – A.S.D. C.U.S. CATANIA 24.02
2 RIGGI SALVATORE SM CL150 – A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 25.65
3 CAPOSTAGNO GAETANO FILIPPO SM40 RG444 – A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA 25.82
m. 200 M (2^ serie) vento +1,1
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 PILONERO FRANCESCO PM CL523 – MEGA HOBBY SPORT 25.93
2 RIZZA EMILIANO SM CL523 – MEGA HOBBY SPORT 26.32
3 DI GREGORIO ALESSANDRO JM CL523 – MEGA HOBBY SPORT 28.66
4 LO GIUOCO CHRISTIAN AM PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 31.20
m. 200 M (3^ serie) vento -2,2
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 DELL’UTRI MICHELE SM65 CL150 – A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 34.69
2 BRIVIDO ERNESTO SM55 CL150 – A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 36.00
3 GIAMMUSSO ROBERTO SM70 RG444 – A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA 39.52
4 CACCIATORE PIETRO SM70 RG444 – A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA 40.38
5 ARCADIPANE CALOGERO SM60 CL150 – A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 51.42
m. 300 EM5/EF8
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 CASE ALBA JASMINE EF8 PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 1:00.99
2 LA BUA CLAUDIA EF8 PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 1:02.99
3 SEIDITA ALESSANDRO EM5 PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 1:19.34
4 MARINO ANGELO EM5 AG495 – ATLETICA LICATA 1:21.67
5 QUATRA CARLA EF8 CL704 – ASD CORRI SERRADIFALCO 1:33.31
m. 600 EF10/EM10
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 FERRIGNO SALVATORE CROCE EM10 CL057 – A.S. D. ATLETICA CALTANISSETTA 1:59.70
2 IMBERGAMO CARLO EM10 CL057 – A.S. D. ATLETICA CALTANISSETTA 2:11.56
3 VENTICINQUE AURORA EF10 CL057 – A.S. D. ATLETICA CALTANISSETTA 2:12.06
4 LO CASCIO SARA EF10 CL523 – MEGA HOBBY SPORT 2:23.25
m. 800 F
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 LIOTTA GIULIA SF PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 2:26.91
2 RUTA GIULIA JF RG488 – ASD ATLETICA IBLEA 2012 2:39.95
m. 800 M
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 FURNARI MARIO SM55 EN089 – A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA 2:27.60
2 AMORELLI BRIAN AM CL523 – MEGA HOBBY SPORT 2:34.54
3 ZITO FRANCESCO SM65 RG444 – A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA 2:40.60
m. 1000 RF
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 CUCCHIARA MIRIAM RF PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 3:28.15
2 PRESTI BIANCA RF RG444 – A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA 3:28.52
3 IMBERGAMO GLORIA RF CL057 – A.S. D. ATLETICA CALTANISSETTA 4:08.01
m. 1000 RM
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 DI GANGI FRANCESCO RM PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 3:31.88
2 RICHIUSA GIORGIO RM PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 4:01.48
3 INCORVAIA DANIELE RM AG495 – ATLETICA LICATA 4:13.72
4 CONSAGRA SALVATORE PIO RM AG495 – ATLETICA LICATA 4:51.34
5 CICATELLO ANTONINO RM AG495 – ATLETICA LICATA 5:05.48
m. 1000 CM
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 NUNNARI GIOELE CM PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 2:50.51
2 ARTIMAGNELLA ARTURO CM RG488 – ASD ATLETICA IBLEA 2012 3:17.62
3 PIRRERA EMANUELE CM CL523 – MEGA HOBBY SPORT 3:23.91
4 GIAMBRA RICCARDO SALVATORE CM CL057 – A.S. D. ATLETICA CALTANISSETTA 3:27.91
5 CHABAB KARIM CM AG495 – ATLETICA LICATA 3:50.59
6 MILIA SALVATORE CM CL057 – A.S. D. ATLETICA CALTANISSETTA 4:02.00
m. 1500 F
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 FORESTA VERONICA AF CL150 – A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 6:56.51
2 MILIA IRENE AF CL150 – A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 7:19.83
m. 1500 M
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 PERRONE ISMAIL JM SR248 – SIRACUSATLETICA 4:38.75
2 LICATA FLAVIO AM AG495 – ATLETICA LICATA 4:51.26
3 NUNNARI DOMENICO SM45 PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 4:59.15
4 ALESSANDRO ATTILIO SM55 EN089 – A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA 5:05.68
5 RIGGI BARTOLO AM CL150 – A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 5:11.41
6 FARINATO GIUSEPPE SM60 EN089 – A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA 5:19.23
7 VENTICINQUE GIUSEPPE RICCARDO SM35 CL150 – A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 5:49.58
Rit RIVOLI ETTORE SM65 EN089 – A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA
m. 60hs h60 Ragazze
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 RAIMONDI GIADA RF CL704 – ASD CORRI SERRADIFALCO 13.14
2 CIPOLLINO MIRIAM RF CL704 – ASD CORRI SERRADIFALCO 13.27
m. 60hs h60 Ragazzi
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 RANDAZZO CARMELO RM EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 9.78
4×50 Esordienti (1^ serie) Ore
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 CAPPADONNA LARA EF5 AG495 – ATLETICA LICATA 38.86
VELLA SALVATORE EM8 AG495 – ATLETICA LICATA
SCHIFANO SALVO EM5 AG495 – ATLETICA LICATA
GRILLO MIRIAM EF10 AG495 – ATLETICA LICATA
2 ANGILELLO PIETRO EM8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 41.52
BENTIVEGNA VITTORIA ILDE ANN EF10 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN.
PELLIZZERI ANGELA EF8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN.
AMUSO ALESSANDRO EM8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN.
3 CASTELLANA ALICE MARIA EF10 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 42.04
SPADARO SILVIO EM5 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN.
VILLAREALE EMANUELE GIUSEP EM8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN.
D’AVOLA JAMILA EF8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN.
4×50 Esordienti (2^ serie) Ore
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 RUSSO SOFIA EF8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 41.78
AMUSO EMANUELE EM10 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN.
GIANGRECO GIORGIA EF8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN.
ACCORSO MARTA PAOLA EF10 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN.
2 DI DIO VIOLA EF10 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 44.09
INDOVINO FRANCESCO EM8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN.
INDOVINO PAOLO EM5 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN.
BENTIVEGNA GAETANO EM8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN.
3 VELLA CAROL EF8 AG495 – ATLETICA LICATA 44.85
SCHIFANO SILVIO EM5 AG495 – ATLETICA LICATA
FARRUGGIO SAMUEL EM8 AG495 – ATLETICA LICATA
CONSAGRA SALVATORE EM5 AG495 – ATLETICA LICATA
Alto Ragazzi/e
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 IPPOLITO ANDREA RM SR265 – A.S.D. FREECYCLES CREW 1.40
2 RANDAZZO CARMELO RM EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 1.40
1 FARINELLA LUCIA RF CL057 – A.S. D. ATLETICA CALTANISSETTA 1.20
2 BENTIVEGNA ELISA RF EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 1.10
Alto Cadetti/e
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 CACIOPPO GIUSEPPE CM TP691 – ATLETICA LEGGERA SPRINT 1.70
2 PARRINO OTTAVIO CM PA042 – A.S.D. G.S. ATL. PARTINICO 1.50
3 IACONO LORENZO CM RG488 – ASD ATLETICA IBLEA 2012 1.45
4 PELLIZZERI FILIPPO CM EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 1.35
5 PIRRERA EMANUELE CM CL523 – MEGA HOBBY SPORT 1.25
1 RANDAZZO CAROLA CF EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 1.10
Alto M/F
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 PARRINO SALVATORE SM45 RG444 – A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA 1.53
2 CHESSARI SIMONE AM EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 1.45
CORDARO ASIA ANTONIETTA AF EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. NC
LA PENTA DARIO AM CT361 – A.S.D. NISSOLINO SAL CATANIA NC
Lungo Esordienti 5 M/F
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 LAIOSA CARMELO EM5 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 2.25
2 CORBO ANGELO EM5 AG495 – ATLETICA LICATA 1.97
3 FARRUGGIO VITALE EM5 AG495 – ATLETICA LICATA 1.96
1 SPERANZA GRETA EF5 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 1.80
4 MAROTTA ANGELO DANIELE EM5 AG495 – ATLETICA LICATA 1.67
5 INDOVINO PAOLO EM5 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 1.65
6 MATTINA SAMUELE EM5 AG495 – ATLETICA LICATA 1.30
Lungo Esordienti 8 M/F
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 CASE ALBA JASMINE EF8 PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 2.91
2 PELLIZZERI ANGELA EF8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 2.68
1 ANGILELLO PIETRO EM8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 2.54
3 SCIACCA SILVIA EF8 TP691 – ATLETICA LEGGERA SPRINT 2.52
4 RUSSO SOFIA EF8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 2.51
2 BENTIVEGNA GAETANO EM8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 2.42
5 GIANGRECO GIORGIA EF8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 2.24
3 AMUSO ALESSANDRO EM8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 2.18
4 NAPOLI DAVIDE EM8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 2.11
5 VILLAREALE EMANUELE GIUSEPP EM8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 2.00
6 SCIME’ SILVIA EF8 CL057 – A.S. D. ATLETICA CALTANISSETTA 1.98
6 INDOVINO FRANCESCO EM8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 1.47
Lungo Esordienti 10 F
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 VENTICINQUE AURORA EF10 CL057 – A.S. D. ATLETICA CALTANISSETTA 3.57
2 MESSINA CLAUDIA EF10 TP691 – ATLETICA LEGGERA SPRINT 3.49
3 CASTIGLIONE GAIA EF10 RG488 – ASD ATLETICA IBLEA 2012 3.46
4 CACIOPPO SERENA EF10 TP691 – ATLETICA LEGGERA SPRINT 3.38
5 ADORNETTO SARA EF10 CL057 – A.S. D. ATLETICA CALTANISSETTA 3.30
6 CASTELLANA ALICE MARIA EF10 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 3.28
7 CUSENZA VITTORIA EF10 TP691 – ATLETICA LEGGERA SPRINT 3.26
8 ACCORSO MARTA PAOLA EF10 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 3.22
9 IMBRIOLA BARATTA ANNA MARIA EF10 PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 3.07
10 LO CASCIO SARA EF10 CL523 – MEGA HOBBY SPORT 3.04
11 BENTIVEGNA VITTORIA ILDE ANNA EF10 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 3.00
12 DI DIO VIOLA EF10 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 2.86
13 SPADARO VITTORIA EF10 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 2.70
14 SCILLAMA’ SARA EF10 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 2.52
15 SEDITA GINEVRA EF10 PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 2.46
16 PAVONE GIADA EF10 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 2.36
Lungo Esordienti 10 M
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 NIZZA ALESSIO EM10 TP691 – ATLETICA LEGGERA SPRINT 3.73
2 CORONA GABRIELE EM10 CL523 – MEGA HOBBY SPORT 3.45
3 ASSENNATO GIOVANNI PETER EM10 ME102 – A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA 3.40
4 MESSINA ALESSANDRO EM10 TP691 – ATLETICA LEGGERA SPRINT 3.27
5 AMUSO EMANUELE EM10 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 3.12
6 PALERMO FRANCESCO EM10 CL704 – ASD CORRI SERRADIFALCO 3.02
Lungo Ragazzi/e
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 BURGARELLO GIOELE GIUSEPPE RM CL523 – MEGA HOBBY SPORT 4.14
2 SEGGIO GIUSEPPE RM EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 3.86
1 PARISI GIULIA RF EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 3.78
2 CUCCHIARA MIRIAM RF PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 3.49
3 DI GANGI FRANCESCO RM PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 3.47
3 DE FRANCISCI ROBERTA PERLA RF EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 3.36
4 BENTIVEGNA ELISA RF EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 3.29
4 LICARI VITO GIUSEPPE GIOVAN RM TP691 – ATLETICA LEGGERA SPRINT 3.28
5 NOTO ANDREA RM TP691 – ATLETICA LEGGERA SPRINT 3.14
6 ARENA CRISTIANO CARMELO RM EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 3.14
5 DI FRANCO MICHELE MARIA RM CL523 – MEGA HOBBY SPORT 3.03
7 AMUSO LORENZO RM EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 2.80
6 BRUNO ILARY SILVANA RF EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 2.04
7 MULE’ MARIA ELENA RF EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. NC
Lungo Cadetti/e
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato vento
1 COCO ANDREA CM EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 4.77 +2.9
2 CASTIGLIONE GIUSEPPE CM RG488 – ASD ATLETICA IBLEA 2012 4.53 +2.9
3 PELLIZZERI FILIPPO CM EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 4.53 +1.7
1 RANDAZZO CAROLA CF EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 3.48 +9.4
2 ARGENTO AGNESE GINEVRA CF CL704 – ASD CORRI SERRADIFALCO 3.37 +2.0
PELLIZZERI SALVINA MARIA CF EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. NC
Lungo M/F
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato vento
1 LA PENTA DARIO AM CT361 – A.S.D. NISSOLINO SAL CATANIA 5.18 +1.0
2 RIGGI BARTOLO AM CL150 – A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 5.14 +2.2
3 PILONERO FRANCESCO PM CL523 – MEGA HOBBY SPORT 4.81 +5.4
4 CHESSARI SIMONE AM EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 4.78 +2.7
1 INDELICATO CATERINA AF TP691 – ATLETICA LEGGERA SPRINT 4.56 +1.7
5 LA PENTA SALVATORE SM50 CT361 – A.S.D. NISSOLINO SAL CATANIA 4.37 +1.5
6 DI GREGORIO ALESSANDRO JM CL523 – MEGA HOBBY SPORT 4.22 +3.5
Triplo M
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato vento
1 LEONARDI LORIS ANTONIO JM EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 13.13 +1.0
2 PARRINO SALVATORE SM45 RG444 – A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA 12.38 +4.3
12.37 PR +1.2
Peso Cadette Kg 3,000
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 FARINA ALESSANDRA CF PA001 – A.S.D. C.U.S. PALERMO 7.30
2 DELL’AIRA MARTINA CF CL704 – ASD CORRI SERRADIFALCO 6.37
3 ARGENTO AGNESE GINEVRA CF CL704 – ASD CORRI SERRADIFALCO 5.21
Peso Cadetti Kg 4,000
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 SPAGNUOLO GIOACCHINO CM PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 4.79
Peso Allieve Kg 3,000
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 INGRASSIA CHIARA MARIA kg AF PA001 – A.S.D. C.U.S. PALERMO 9.52
Peso Master F55 Kg 3,000
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 TRANCHINA MARIA SF55 PA001 – A.S.D. C.U.S. PALERMO 9.81
Peso M Kg 7,260
Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato
1 CAMPAGNOLO MIRKO JM SR128 – A.S. DIL. MILONE 15.71
2 VIOLA ANTONINO SM45 RG444 – A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA 11.12