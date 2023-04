Atletica leggera i risultati della manifestazione di sabato 15 aprile “Enna in pista”

Enna in Pista, 1^ giornata

Enna, Stadio “T. Pregadio” – 15 aprile 2023

RISULTATI

m. 50 EF5

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 CAPPADONNA LARA EF5 AG495 – ATLETICA LICATA 9.74

2 SPERANZA GRETA EF5 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 11.89

m. 50 EM5 (1^ serie)

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 SCHIFANO SALVO EM5 AG495 – ATLETICA LICATA 9.76

2 SCHIFANO SILVIO EM5 AG495 – ATLETICA LICATA 10.57

3 MARINO ANGELO EM5 AG495 – ATLETICA LICATA 10.77

4 MAROTTA ANGELO DANIELE EM5 AG495 – ATLETICA LICATA 11.43

5 INDOVINO PAOLO EM5 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 11.90

6 CORBO ANGELO EM5 AG495 – ATLETICA LICATA 12.19

m. 50 EM5 (2^ serie)

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 SEIDITA ALESSANDRO EM5 PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 10.72

2 FARRUGGIO VITALE EM5 AG495 – ATLETICA LICATA 10.96

3 MATTINA SAMUELE EM5 AG495 – ATLETICA LICATA 11.08

4 LAIOSA CARMELO EM5 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 11.42

5 CONSAGRA SALVATORE EM5 AG495 – ATLETICA LICATA 11.48

6 SPADARO SILVIO EM5 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 11.99

m. 50 EF8

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 SCIACCA SILVIA EF8 TP691 – ATLETICA LEGGERA SPRINT 8.54

2 LA BUA CLAUDIA EF8 PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 8.64

3 SCIME’ SILVIA EF8 CL057 – A.S. D. ATLETICA CALTANISSETTA 8.77

4 RUSSO SOFIA EF8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 8.94

5 PELLIZZERI ANGELA EF8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 9.12

6 QUATRA CARLA EF8 CL704 – ASD CORRI SERRADIFALCO 10.22

7 BUSCEMI RAMONA EF8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 10.60

8 VELLA CAROL EF8 AG495 – ATLETICA LICATA 10.65

m. 50 EM8

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 VELLA SALVATORE EM8 AG495 – ATLETICA LICATA 9.35

2 VILLAREALE EMANUELE GIUSEPPE EM8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 9.52

3 ANGILELLO PIETRO EM8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 9.67

4 FARRUGGIO SAMUEL EM8 AG495 – ATLETICA LICATA 9.77

5 NAPOLI DAVIDE EM8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 10.09

6 INDOVINO FRANCESCO EM8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 11.70

m. 50 EF10 (1^ serie)

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 ADORNETTO SARA EF10 CL057 – A.S. D. ATLETICA CALTANISSETTA 8.32

2 MESSINA CLAUDIA EF10 TP691 – ATLETICA LEGGERA SPRINT 8.46

3 CUSENZA VITTORIA EF10 TP691 – ATLETICA LEGGERA SPRINT 8.51

4 CACIOPPO SERENA EF10 TP691 – ATLETICA LEGGERA SPRINT 9.01

5 DI DIO VIOLA EF10 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 9.18

6 BENTIVEGNA VITTORIA ILDE ANNA EF10 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 9.21

7 ACCORSO MARTA PAOLA EF10 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 9.27

8 CASTELLANA ALICE MARIA EF10 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 9.59

m. 50 EF10 (2^ serie)

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 CASTIGLIONE GAIA EF10 RG488 – ASD ATLETICA IBLEA 2012 7.74

2 IMBRIOLA BARATTA ANNA MARIA EF10 PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 8.61

3 GRILLO MIRIAM EF10 AG495 – ATLETICA LICATA 8.77

4 SPADARO VITTORIA EF10 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 8.87

5 SEDITA GINEVRA EF10 PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 9.16

6 SCILLAMA’ SARA EF10 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 9.83

7 PAVONE GIADA EF10 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 10.42

m. 50 EM10

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 NIZZA ALESSIO EM10 TP691 – ATLETICA LEGGERA SPRINT 7.73

2 IMBERGAMO CARLO EM10 CL057 – A.S. D. ATLETICA CALTANISSETTA 7.95

3 MESSINA ALESSANDRO EM10 TP691 – ATLETICA LEGGERA SPRINT 8.21

4 CORONA GABRIELE EM10 CL523 – MEGA HOBBY SPORT 8.24

5 PALERMO FRANCESCO EM10 CL704 – ASD CORRI SERRADIFALCO 8.28

6 ASSENNATO GIOVANNI PETER EM10 ME102 – A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA 8.31

m. 60 Ragazze

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 IMBERGAMO GLORIA RF CL057 – A.S. D. ATLETICA CALTANISSETTA 9.14

2 FARINELLA LUCIA RF CL057 – A.S. D. ATLETICA CALTANISSETTA 9.42

3 PARISI GIULIA RF EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 9.55

4 RAIMONDI GIADA RF CL704 – ASD CORRI SERRADIFALCO 9.75

5 MULE’ MARIA ELENA RF EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 9.85

6 CIPOLLINO MIRIAM RF CL704 – ASD CORRI SERRADIFALCO 9.93

m. 60 Ragazzi (1^ serie)

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 IPPOLITO ANDREA RM SR265 – A.S.D. FREECYCLES CREW 8.37

2 NOTO ANDREA RM TP691 – ATLETICA LEGGERA SPRINT 8.90

3 RICHIUSA GIORGIO RM PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 9.42

4 ARENA CRISTIANO CARMELO RM EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 9.76

5 DI FRANCO MICHELE MARIA RM CL523 – MEGA HOBBY SPORT 10.94

6 CICATELLO ANTONINO RM AG495 – ATLETICA LICATA 11.03

m. 60 Ragazzi (2^ serie)

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 LICARI VITO GIUSEPPE GIOVAN RM TP691 – ATLETICA LEGGERA SPRINT 8.95

2 BURGARELLO GIOELE GIUSEPPE RM CL523 – MEGA HOBBY SPORT 9.37

3 INCORVAIA DANIELE RM AG495 – ATLETICA LICATA 9.82

4 SEGGIO GIUSEPPE RM EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 9.83

5 CARLETTA ALESSANDRO RM CL057 – A.S. D. ATLETICA CALTANISSETTA 10.34

m. 80 CF vento -1,3

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 PELLIZZERI SALVINA MARIA CF EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 12.36

2 DELL’AIRA MARTINA CF CL704 – ASD CORRI SERRADIFALCO 12.66

3 GATTUSO ALESSIA CF AG495 – ATLETICA LICATA 12.79

m. 80 CM vento -5,1

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 IACONO LORENZO CM RG488 – ASD ATLETICA IBLEA 2012 10.62

2 COCO ANDREA CM EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 10.88

3 CASTIGLIONE GIUSEPPE CM RG488 – ASD ATLETICA IBLEA 2012 11.59

4 SAULLE NICOLO CM SR248 – SIRACUSATLETICA 12.22

5 PALERMO ALESSIO CM CL057 – A.S. D. ATLETICA CALTANISSETTA 13.28

6 SPAGNUOLO GIOACCHINO CM PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 14.32

7 INSALACO MATTIA CM CL704 – ASD CORRI SERRADIFALCO 16.01

m. 100 F vento -4,4

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 INDELICATO CATERINA AF TP691 – ATLETICA LEGGERA SPRINT 14.34

m. 100 M vento -5,0

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 RIGGI SALVATORE SM CL150 – A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 12.96

2 ROTONDO ANDREA AM PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 14.21

3 SPAGNUOLO MARIO AM PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 14.84

4 GIAMMUSSO ROBERTO SM70 RG444 – A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA 18.95

5 CANNATA ENRICO ANTONIO SM75 RG444 – A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA 19.04

6 CACCIATORE PIETRO SM70 RG444 – A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA 20.00

7 ARCADIPANE CALOGERO SM60 CL150 – A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 25.13

m. 200 F vento +1,5

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 NUNNARI ASIA JF PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 37.00

m. 200 M (1^ serie) vento +1,7

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 ANGELONAS COSTANTINO SM CT067 – A.S.D. C.U.S. CATANIA 24.02

2 RIGGI SALVATORE SM CL150 – A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 25.65

3 CAPOSTAGNO GAETANO FILIPPO SM40 RG444 – A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA 25.82

m. 200 M (2^ serie) vento +1,1

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 PILONERO FRANCESCO PM CL523 – MEGA HOBBY SPORT 25.93

2 RIZZA EMILIANO SM CL523 – MEGA HOBBY SPORT 26.32

3 DI GREGORIO ALESSANDRO JM CL523 – MEGA HOBBY SPORT 28.66

4 LO GIUOCO CHRISTIAN AM PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 31.20

m. 200 M (3^ serie) vento -2,2

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 DELL’UTRI MICHELE SM65 CL150 – A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 34.69

2 BRIVIDO ERNESTO SM55 CL150 – A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 36.00

3 GIAMMUSSO ROBERTO SM70 RG444 – A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA 39.52

4 CACCIATORE PIETRO SM70 RG444 – A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA 40.38

5 ARCADIPANE CALOGERO SM60 CL150 – A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 51.42

m. 300 EM5/EF8

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 CASE ALBA JASMINE EF8 PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 1:00.99

2 LA BUA CLAUDIA EF8 PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 1:02.99

3 SEIDITA ALESSANDRO EM5 PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 1:19.34

4 MARINO ANGELO EM5 AG495 – ATLETICA LICATA 1:21.67

5 QUATRA CARLA EF8 CL704 – ASD CORRI SERRADIFALCO 1:33.31

m. 600 EF10/EM10

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 FERRIGNO SALVATORE CROCE EM10 CL057 – A.S. D. ATLETICA CALTANISSETTA 1:59.70

2 IMBERGAMO CARLO EM10 CL057 – A.S. D. ATLETICA CALTANISSETTA 2:11.56

3 VENTICINQUE AURORA EF10 CL057 – A.S. D. ATLETICA CALTANISSETTA 2:12.06

4 LO CASCIO SARA EF10 CL523 – MEGA HOBBY SPORT 2:23.25

m. 800 F

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 LIOTTA GIULIA SF PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 2:26.91

2 RUTA GIULIA JF RG488 – ASD ATLETICA IBLEA 2012 2:39.95

m. 800 M

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 FURNARI MARIO SM55 EN089 – A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA 2:27.60

2 AMORELLI BRIAN AM CL523 – MEGA HOBBY SPORT 2:34.54

3 ZITO FRANCESCO SM65 RG444 – A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA 2:40.60

m. 1000 RF

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 CUCCHIARA MIRIAM RF PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 3:28.15

2 PRESTI BIANCA RF RG444 – A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA 3:28.52

3 IMBERGAMO GLORIA RF CL057 – A.S. D. ATLETICA CALTANISSETTA 4:08.01

m. 1000 RM

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 DI GANGI FRANCESCO RM PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 3:31.88

2 RICHIUSA GIORGIO RM PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 4:01.48

3 INCORVAIA DANIELE RM AG495 – ATLETICA LICATA 4:13.72

4 CONSAGRA SALVATORE PIO RM AG495 – ATLETICA LICATA 4:51.34

5 CICATELLO ANTONINO RM AG495 – ATLETICA LICATA 5:05.48

m. 1000 CM

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 NUNNARI GIOELE CM PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 2:50.51

2 ARTIMAGNELLA ARTURO CM RG488 – ASD ATLETICA IBLEA 2012 3:17.62

3 PIRRERA EMANUELE CM CL523 – MEGA HOBBY SPORT 3:23.91

4 GIAMBRA RICCARDO SALVATORE CM CL057 – A.S. D. ATLETICA CALTANISSETTA 3:27.91

5 CHABAB KARIM CM AG495 – ATLETICA LICATA 3:50.59

6 MILIA SALVATORE CM CL057 – A.S. D. ATLETICA CALTANISSETTA 4:02.00

m. 1500 F

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 FORESTA VERONICA AF CL150 – A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 6:56.51

2 MILIA IRENE AF CL150 – A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 7:19.83

m. 1500 M

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 PERRONE ISMAIL JM SR248 – SIRACUSATLETICA 4:38.75

2 LICATA FLAVIO AM AG495 – ATLETICA LICATA 4:51.26

3 NUNNARI DOMENICO SM45 PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 4:59.15

4 ALESSANDRO ATTILIO SM55 EN089 – A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA 5:05.68

5 RIGGI BARTOLO AM CL150 – A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 5:11.41

6 FARINATO GIUSEPPE SM60 EN089 – A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA 5:19.23

7 VENTICINQUE GIUSEPPE RICCARDO SM35 CL150 – A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 5:49.58

Rit RIVOLI ETTORE SM65 EN089 – A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA

m. 60hs h60 Ragazze

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 RAIMONDI GIADA RF CL704 – ASD CORRI SERRADIFALCO 13.14

2 CIPOLLINO MIRIAM RF CL704 – ASD CORRI SERRADIFALCO 13.27

m. 60hs h60 Ragazzi

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 RANDAZZO CARMELO RM EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 9.78

4×50 Esordienti (1^ serie) Ore

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 CAPPADONNA LARA EF5 AG495 – ATLETICA LICATA 38.86

VELLA SALVATORE EM8 AG495 – ATLETICA LICATA

SCHIFANO SALVO EM5 AG495 – ATLETICA LICATA

GRILLO MIRIAM EF10 AG495 – ATLETICA LICATA

2 ANGILELLO PIETRO EM8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 41.52

BENTIVEGNA VITTORIA ILDE ANN EF10 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN.

PELLIZZERI ANGELA EF8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN.

AMUSO ALESSANDRO EM8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN.

3 CASTELLANA ALICE MARIA EF10 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 42.04

SPADARO SILVIO EM5 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN.

VILLAREALE EMANUELE GIUSEP EM8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN.

D’AVOLA JAMILA EF8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN.

4×50 Esordienti (2^ serie) Ore

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 RUSSO SOFIA EF8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 41.78

AMUSO EMANUELE EM10 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN.

GIANGRECO GIORGIA EF8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN.

ACCORSO MARTA PAOLA EF10 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN.

2 DI DIO VIOLA EF10 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 44.09

INDOVINO FRANCESCO EM8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN.

INDOVINO PAOLO EM5 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN.

BENTIVEGNA GAETANO EM8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN.

3 VELLA CAROL EF8 AG495 – ATLETICA LICATA 44.85

SCHIFANO SILVIO EM5 AG495 – ATLETICA LICATA

FARRUGGIO SAMUEL EM8 AG495 – ATLETICA LICATA

CONSAGRA SALVATORE EM5 AG495 – ATLETICA LICATA

Alto Ragazzi/e

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 IPPOLITO ANDREA RM SR265 – A.S.D. FREECYCLES CREW 1.40

2 RANDAZZO CARMELO RM EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 1.40

1 FARINELLA LUCIA RF CL057 – A.S. D. ATLETICA CALTANISSETTA 1.20

2 BENTIVEGNA ELISA RF EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 1.10

Alto Cadetti/e

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 CACIOPPO GIUSEPPE CM TP691 – ATLETICA LEGGERA SPRINT 1.70

2 PARRINO OTTAVIO CM PA042 – A.S.D. G.S. ATL. PARTINICO 1.50

3 IACONO LORENZO CM RG488 – ASD ATLETICA IBLEA 2012 1.45

4 PELLIZZERI FILIPPO CM EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 1.35

5 PIRRERA EMANUELE CM CL523 – MEGA HOBBY SPORT 1.25

1 RANDAZZO CAROLA CF EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 1.10

Alto M/F

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 PARRINO SALVATORE SM45 RG444 – A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA 1.53

2 CHESSARI SIMONE AM EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 1.45

CORDARO ASIA ANTONIETTA AF EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. NC

LA PENTA DARIO AM CT361 – A.S.D. NISSOLINO SAL CATANIA NC

Lungo Esordienti 5 M/F

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 LAIOSA CARMELO EM5 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 2.25

2 CORBO ANGELO EM5 AG495 – ATLETICA LICATA 1.97

3 FARRUGGIO VITALE EM5 AG495 – ATLETICA LICATA 1.96

1 SPERANZA GRETA EF5 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 1.80

4 MAROTTA ANGELO DANIELE EM5 AG495 – ATLETICA LICATA 1.67

5 INDOVINO PAOLO EM5 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 1.65

6 MATTINA SAMUELE EM5 AG495 – ATLETICA LICATA 1.30

Lungo Esordienti 8 M/F

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 CASE ALBA JASMINE EF8 PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 2.91

2 PELLIZZERI ANGELA EF8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 2.68

1 ANGILELLO PIETRO EM8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 2.54

3 SCIACCA SILVIA EF8 TP691 – ATLETICA LEGGERA SPRINT 2.52

4 RUSSO SOFIA EF8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 2.51

2 BENTIVEGNA GAETANO EM8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 2.42

5 GIANGRECO GIORGIA EF8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 2.24

3 AMUSO ALESSANDRO EM8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 2.18

4 NAPOLI DAVIDE EM8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 2.11

5 VILLAREALE EMANUELE GIUSEPP EM8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 2.00

6 SCIME’ SILVIA EF8 CL057 – A.S. D. ATLETICA CALTANISSETTA 1.98

6 INDOVINO FRANCESCO EM8 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 1.47

Lungo Esordienti 10 F

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 VENTICINQUE AURORA EF10 CL057 – A.S. D. ATLETICA CALTANISSETTA 3.57

2 MESSINA CLAUDIA EF10 TP691 – ATLETICA LEGGERA SPRINT 3.49

3 CASTIGLIONE GAIA EF10 RG488 – ASD ATLETICA IBLEA 2012 3.46

4 CACIOPPO SERENA EF10 TP691 – ATLETICA LEGGERA SPRINT 3.38

5 ADORNETTO SARA EF10 CL057 – A.S. D. ATLETICA CALTANISSETTA 3.30

6 CASTELLANA ALICE MARIA EF10 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 3.28

7 CUSENZA VITTORIA EF10 TP691 – ATLETICA LEGGERA SPRINT 3.26

8 ACCORSO MARTA PAOLA EF10 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 3.22

9 IMBRIOLA BARATTA ANNA MARIA EF10 PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 3.07

10 LO CASCIO SARA EF10 CL523 – MEGA HOBBY SPORT 3.04

11 BENTIVEGNA VITTORIA ILDE ANNA EF10 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 3.00

12 DI DIO VIOLA EF10 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 2.86

13 SPADARO VITTORIA EF10 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 2.70

14 SCILLAMA’ SARA EF10 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 2.52

15 SEDITA GINEVRA EF10 PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 2.46

16 PAVONE GIADA EF10 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 2.36

Lungo Esordienti 10 M

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 NIZZA ALESSIO EM10 TP691 – ATLETICA LEGGERA SPRINT 3.73

2 CORONA GABRIELE EM10 CL523 – MEGA HOBBY SPORT 3.45

3 ASSENNATO GIOVANNI PETER EM10 ME102 – A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA 3.40

4 MESSINA ALESSANDRO EM10 TP691 – ATLETICA LEGGERA SPRINT 3.27

5 AMUSO EMANUELE EM10 EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 3.12

6 PALERMO FRANCESCO EM10 CL704 – ASD CORRI SERRADIFALCO 3.02

Lungo Ragazzi/e

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 BURGARELLO GIOELE GIUSEPPE RM CL523 – MEGA HOBBY SPORT 4.14

2 SEGGIO GIUSEPPE RM EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 3.86

1 PARISI GIULIA RF EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 3.78

2 CUCCHIARA MIRIAM RF PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 3.49

3 DI GANGI FRANCESCO RM PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 3.47

3 DE FRANCISCI ROBERTA PERLA RF EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 3.36

4 BENTIVEGNA ELISA RF EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 3.29

4 LICARI VITO GIUSEPPE GIOVAN RM TP691 – ATLETICA LEGGERA SPRINT 3.28

5 NOTO ANDREA RM TP691 – ATLETICA LEGGERA SPRINT 3.14

6 ARENA CRISTIANO CARMELO RM EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 3.14

5 DI FRANCO MICHELE MARIA RM CL523 – MEGA HOBBY SPORT 3.03

7 AMUSO LORENZO RM EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 2.80

6 BRUNO ILARY SILVANA RF EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 2.04

7 MULE’ MARIA ELENA RF EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. NC

Lungo Cadetti/e

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato vento

1 COCO ANDREA CM EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 4.77 +2.9

2 CASTIGLIONE GIUSEPPE CM RG488 – ASD ATLETICA IBLEA 2012 4.53 +2.9

3 PELLIZZERI FILIPPO CM EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 4.53 +1.7

1 RANDAZZO CAROLA CF EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 3.48 +9.4

2 ARGENTO AGNESE GINEVRA CF CL704 – ASD CORRI SERRADIFALCO 3.37 +2.0

PELLIZZERI SALVINA MARIA CF EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. NC

Lungo M/F

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato vento

1 LA PENTA DARIO AM CT361 – A.S.D. NISSOLINO SAL CATANIA 5.18 +1.0

2 RIGGI BARTOLO AM CL150 – A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 5.14 +2.2

3 PILONERO FRANCESCO PM CL523 – MEGA HOBBY SPORT 4.81 +5.4

4 CHESSARI SIMONE AM EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 4.78 +2.7

1 INDELICATO CATERINA AF TP691 – ATLETICA LEGGERA SPRINT 4.56 +1.7

5 LA PENTA SALVATORE SM50 CT361 – A.S.D. NISSOLINO SAL CATANIA 4.37 +1.5

6 DI GREGORIO ALESSANDRO JM CL523 – MEGA HOBBY SPORT 4.22 +3.5

Triplo M

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato vento

1 LEONARDI LORIS ANTONIO JM EN095 – A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 13.13 +1.0

2 PARRINO SALVATORE SM45 RG444 – A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA 12.38 +4.3

12.37 PR +1.2

Peso Cadette Kg 3,000

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 FARINA ALESSANDRA CF PA001 – A.S.D. C.U.S. PALERMO 7.30

2 DELL’AIRA MARTINA CF CL704 – ASD CORRI SERRADIFALCO 6.37

3 ARGENTO AGNESE GINEVRA CF CL704 – ASD CORRI SERRADIFALCO 5.21

Peso Cadetti Kg 4,000

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 SPAGNUOLO GIOACCHINO CM PA749 – ASD SICILIA RUNNING TEAM 4.79

Peso Allieve Kg 3,000

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 INGRASSIA CHIARA MARIA kg AF PA001 – A.S.D. C.U.S. PALERMO 9.52

Peso Master F55 Kg 3,000

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 TRANCHINA MARIA SF55 PA001 – A.S.D. C.U.S. PALERMO 9.81

Peso M Kg 7,260

Pos. Cognome Nome Cat. Societā Risultato

1 CAMPAGNOLO MIRKO JM SR128 – A.S. DIL. MILONE 15.71

2 VIOLA ANTONINO SM45 RG444 – A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA 11.12

