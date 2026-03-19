Ast, Di Gerio e Borrelli (Felsa Cisl e UilTemp): “Niente stipendio e futuro a rischio per i 140 lavoratori in somministrazione. La politica intervenga subito”.

Palermo. “Il problema si ripete ogni mese, i lavoratori in somministrazione di Ast aspettano di ricevere lo stipendio e, a questa mancanza, si aggiunge anche la fine delle missioni lavorative che scadono domani. L’Azienda, infatti, sino ad ora non ha inviato nessuna nota sul prosieguo del lavoro. Tutto questo è inaccettabile. I 140 lavoratori non possono continuare a subire ritardi che mettono in difficoltà le loro famiglie e a vivere nell’incertezza per colpa dei rimpalli di responsabilità tra l’Azienda e l’agenzia per il lavoro Temporary”. A denunciarlo sono i segretari di Felsa Cisl e UilTemp Sicilia, Paolo Di Gerio e Danilo Borrelli, che esprimono indignazione per l’ennesimo episodio di mancato rispetto dei diritti più elementari ovvero la retribuzione regolare per chi ogni giorno svolge il proprio lavoro con serietà e dedizione: “Chiediamo i alla politica e all’Azienda riposte concrete e immediate. In gioco c’è il futuro di queste famiglie”.

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