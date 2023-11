ASSOCIAZIONE LUCIANO LAMA: AL VIA IL PROGETTO “UN PASSO OLTRE”

Diritto e Tutela dei Minori Stranieri non accompagnati”, un convegno promosso dal progetto “Un Passo Oltre”, in collaborazione con l’Università Giustino Fortunato – partner del progetto – che si terrà mercoledì 8 novembre 2023, dalle ore 09:00 alle ore 14:00 presso il Reale Albergo dei Poveri, Corso Calatafimi, 217 – Palermo (Sede Università Giustino Fortunato).

Il programma del convegno prevede: l’introduzione del Prof. Giuseppe Maccauro, Università Giustino Fortunato e gli interventi del Dott. Angelo Moretti, Presidente Consorzio Sale della Terra – Capofila progetto “Un Passo Oltre”; Prof. Domenico Tramontana, Università Giustino Fortunato; Prof.ssa Serena Ucci, Università Giustino Fortunato; Avv. Alice Argento, Foro Palermo; Dott.ssa Roberta Lo Bianco, Impresa sociale “Moltivolti”; Dott. Michele Sabatino, Presidente “Coordinamento Regionale Volontariato e Solidarietà Luciano Lama”- nodo Enna; Giulia Manzella, Cooperativa Libera…Mente – nodo Palermo.

“Un Passo Oltre” è un progetto selezionato da Impresa Sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, grazie al Bando “Un Domani Possibile”, che mira alla presa in carico dei MSNA – Minori Stranieri Non Accompagnati – prossimi all’uscita dai sistemi di accoglienza per il raggiungimento della maggiore età, dai 17 anni, e i giovani fino ai 21 anni giunti in Italia come MSNA, che non sono riusciti ancora a trovare una stabilità sociale, economica, lavorativa, culturale ed abitativa.

Il progetto conta 26 partner su 5 regioni italiane – Campania, Molise, Sicilia, Lazio e Puglia – e 6 province – tra cui Palermo ed Enna dove è previsto un coinvolgimento di un massimo di 15 minori.

L’obiettivo del convegno è affrontare e promuovere una discussione approfondita sulla tutela dei diritti dei Minori Stranieri Non Accompagnati favorendo un approccio integrato, che coinvolga esperti, istituzioni, e la società civile, al fine di promuovere la loro integrazione sociale e garantire il pieno rispetto dei loro diritti legali. In questo modo, il convegno rappresenta un passo fondamentale verso la promozione delle condizioni per un ambiente più favorevole al raggiungimento degli obiettivi del progetto, contribuendo a costruire un futuro migliore per tutti.

L’evento potrà essere seguito anche in streaming registrandosi al seguente link: https://forms.gle/4tprgi_GpwisgTLMP7

Per informazioni ONG Luciano Lama – via Civiltà del Lavoro 17 94100 Enna bassa tel 0935533211 – mail asslama3@gmail.com

