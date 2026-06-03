ASP di Enna, arriva il prof. Maggi: un’eccellenza per le Malattie Infettive

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna investe sul futuro della sanità territoriale affidando un incarico di dirigente medico di Malattie Infettive al professor Paolo Maggi, già ordinario della Libera Università Kore di Enna. Una nomina che segna l’ingresso organico nell’Azienda di una delle figure più autorevoli nel panorama infettivologico nazionale, portatore di un bagaglio scientifico e clinico di comprovato spessore.

Il professor Maggi è laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazioni in Microbiologia e Virologia, Malattie Infettive e Farmacologia Clinica. La sua formazione è di altissimo profilo ed ha orizzonti internazionali: ha infatti effettuato stage formativi presso alcune delle istituzioni mediche più prestigiose al mondo, dal Mount Sinai Hospital di New York alla Johns Hopkins University di Baltimora, passando per il Chicago General Hospital e la Southwestern Medical School di Dallas. Un curriculum costruito in decenni di lavoro rigoroso e dedizione medica, e che conta oggi circa quattrocento pubblicazioni scientifiche oltre alla paternità di otto capitoli di testi di Medicina adottati nelle facoltà universitarie. Nelle sue più recenti attività scientifiche si è distinto come voce autorevole sul fronte delle terapie innovative per l’HIV.

Studioso di metodo scientifico e filosofia della medicina, è autore di saggi che spaziano dall’epistemologia alla riflessione sul rapporto tra medico e paziente, a testimonianza di un approccio alla professione inteso nella sua accezione più ampia e umanistica che si traduce in una vocazione alla cura che va ben oltre la dimensione tecnico-specialistica.

L’acquisizione di un professionista di tale levatura rappresenta per l’ASP di Enna molto più di un semplice aggiornamento dell’organico. Portare all’interno dell’azienda sanitaria un ordinario di comprovata esperienza clinica e accademica significa infatti ampliare concretamente l’offerta sanitaria del territorio, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo. Il rafforzamento del reparto di Malattie Infettive risponde a un’esigenza sempre più avvertita in un contesto epidemiologico in continua evoluzione. Poter contare su un professionista capace di integrare l’attività clinica con la ricerca e la formazione è una risorsa preziosa che le aziende sanitarie territoriali non sempre riescono ad attrarre.

Il percorso che ha condotto a questa nomina si è determinato grazie all’accordo di collaborazione tra l’ASP di Enna e l’Università Kore, un’intesa che negli ultimi anni ha già prodotto risultati concreti e apprezzabili per il sistema sanitario provinciale. La presenza strutturata di docenti universitari nei reparti ha consentito di elevare gli standard di cura e di avvicinare la pratica clinica quotidiana ai progressi della ricerca medica. L’incarico conferito al professor Maggi si inserisce dunque in questo solco già tracciato, consolidando una sinergia istituzionale che si dimostra fertile e capace di generare benefici duraturi per l’intera comunità.

A sigillare il valore di questo momento è il benvenuto del Direttore Generale dell’ASP di Enna, Mario Zappia: “Siamo lieti di accogliere il professor Maggi nella nostra azienda augurandogli buon lavoro. La sua presenza arricchirà il nostro servizio di Malattie Infettive con competenze di altissimo livello e con una visione della medicina che va ben oltre la semplice routine clinica. Sono convinto che la collaborazione con lui sarà estremamente proficua, non solo per la qualità delle cure che potremo offrire ai nostri pazienti, ma anche per l’impulso che saprà dare alla crescita professionale di tutta la nostra équipe”.

Advertisement

Advertisement

Visite: 58