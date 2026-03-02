Arti marziali: ottimi risultati per i giovanissimi della Ippon Enna al GP Sicilia

Ieri domenica 1 Marzo, presso il palazzetto di Furci Siculo, si è svolta la prima tappa del GP giovanissimi, organizzata dal Comitato Regionale FIJLKAM – settore Judo. La Ippon Judo Club Enna, del Maestro Palillo Salvatore, ha partecipato all’evento sportivo con ben nove piccoli atleti (anni dal 2015 al 2018), alcuni dei quali al loro esordio assoluto, tutti accompagnati dal tecnico Paolo Protopapa. A Prescindere dagli ottimi risultati e dalle medaglie conquistate, quello che contava era far divertire i giovanissimi, trascorrendo una serena giornata di sport e confronto. La gara è stato il momento clou di un periodo di allenamenti ed ha evidenziato la crescita dei piccoli judoka, crescita che passa soprattutto dai principi fondamentali di amicizia e rispetto.

