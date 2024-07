Al via oggi la campagna referendaria per la cancellazione dell’autonomia differenziata, promossa da un comitato composto da sindacati, partiti, associazioni della società civile. Postazioni per la raccolta delle firme in tutta l’Italia. In Sicilia i comitati territoriali hanno allestito banchetti nelle piazze, nei mercati, nelle località marine, davanti a ospedali.

Il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, stamani era davanti all’ospedale Umberto I di Enna. “Vuole essere una scelta emblematica – dice- perchè il sistema sanitario pubblico già in difficoltà sarà ancora più fragile con l’autonomia differenziata. L’arretramento riguarderà tutti i diritti essenziali e questo dappertutto ma ancor di più nelle aree interne che diverranno più marginali”. Per questo, sottolinea il segretario della Cgil, “si deve sviluppare un movimento di massa per abolire questa legge, firmando per i referendum e poi recandosi alle urne a votare Sì “.

