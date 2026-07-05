Appuntamenti dell’Estate Ennese: oggi la giornata del Gran Corteo Storico Federiciano

XX Settimana Europea Federiciana: Enna trionfa con il Palio dei Quartieri e si prepara al gran finale al Castello di Lombardia

Dopo l’entusiasmante sabato che ha visto l’emozionante arrivo dell’Imperatore a Porta Janniscuru e l’acclamazione del quartiere vincitore, oggi domenica 5 luglio si celebra l’atto conclusivo con il Gran Corteo Storico, la consegna delle chiavi allo Stupor Mundi e lo spettacolo finale di fuoco e sapori.

La XX edizione della Settimana Europea Federiciana entra nella sua fase conclusiva sull’onda di un entusiasmo travolgente. La giornata di ieri, sabato 4 luglio, ha letteralmente acceso il cuore di Enna alta, registrando una straordinaria partecipazione di pubblico per il Palio Federico II. Le piazze e le vie della città si sono trasformate in un vibrante teatro a cielo aperto: in Piazza Duomo sono andate in scena le precise e tesissime sfide di tiro con l’arco storico a cura della Compagnia Arcieri del Castello di Enna, guidata con maestria dal responsabile Gaetano Campisi; subito dopo, l’azione si è spostata lungo Viale IV Novembre per gli avvincenti giochi medievali a squadre coordinati dalla UISP.

A condurre magistralmente tutta la fase dei giochi sul campo è stato Mario Vaccaro, che ha scandito i ritmi delle gare. A contendersi il titolo i Quartieri storici U Pupulu, Sant’Agustinu, Beddivirdi, San Pitru, ‘U Sarbaturi, I Funnurisi, ‘A Chiazza e San Tumasi. La complessa gestione logistica e il coordinamento delle accese contese sul campo sono stati gestiti dai responsabili dei giochi dei quartieri, Giuseppe Castronovo e Silvestro Giamblanco, permettendo alle storiche contrade di difendere con orgoglio e sano agonismo la propria identità cittadina. A rappresentare la concreta vicinanza dell’amministrazione comunale è intervenuta la vicesindaca, onorevole Stefania Marino, la quale ha espresso la netta volontà della giunta di valorizzare e sostenere sempre di più la manifestazione, sottolineando come si debba partire proprio dal cuore pulsante dei quartieri storici.

Il momento di massima solennità di ieri è coinciso con il tramonto, quando a Porta di Janniscuru si è materializzata la definitiva rievocazione storica dell’arrivo dell’Imperatore Federico II a Castrum Johanni. Ad accoglierlo alle porte della città, insieme al Castellano Riccardus De Trentenaria, era presente l’assessore Marinella Adamo, a testimonianza dell’alto valore istituzionale e culturale della manifestazione. Il maestoso ed emozionante Corteo Imperiale ha poi attraversato lo storico quartiere Fundrisi dopo la tradizionale accensione dei ceri del popolo presso la Chiesa dello Spirito Santo, culminando nel piazzale di San Sebastiano. Qui, davanti a un pubblico entusiasta si è giunti al termine ufficiale delle gare e all’attesissima proclamazione sul campo: il quartiere vincitore dell’edizione 2026 è San Pitru. La serata si è poi conclusa tra gli applausi con lo spettacolare show di musica e fuoco della Compagnia Magma.

Sulla scia di questo straordinario successo la macchina organizzativa promossa dalla Casa d’Europa di Enna, guidata dalla presidente Cettina Rosso con la direzione artistica di Antonio Messina, si appresta a vivere oggi, domenica 5 luglio, la sua giornata culminante. La manifestazione, che gode del prestigioso patrocinio del Ministero della Cultura (MiC), della Regione Siciliana, del Comune di Enna e del Libero Consorzio Comunale, testimonia l’eccezionale sinergia tra l’Amministrazione comunale, rappresentata dai neo assessori Marilisa Milano e Katia Randazzo, e una fittissima rete di partner locali.

La mattina si è aperta alle ore 8.30 al Castello di Lombardia con le frecce del XII Trofeo Maria SS. Della Visitazione, evento curato dagli atleti della Compagnia Arcieri guidati da Gaetano Campisi in sinergia con la Confraternita degli Ignudi Maria SS. Della Visitazione.

I riflettori si sposteranno nel pomeriggio, alle ore 18.30, presso la storica Torre di Federico, da dove prenderà ufficialmente il via il maestoso e attesissimo Gran Corteo Storico Federiciano. Un sontuoso quadro vivente che vedrà sfilare l’Imperatore Federico II affiancato dal Castellano Riccardus De Trentenaria, alla presenza dei Gruppi Storici e dei falconieri siciliani. Tutto il corteo e i favolosi abiti storici dell’Officina Medievale di Enna sono interamente organizzati, curati e gestiti dall’instancabile Ivana Antinoro, il cui prezioso lavoro dietro le quinte permette di rievocare con assoluta fedeltà le atmosfere e i fasti del grande sovrano svevo. La sfilata farà il suo ingresso trionfale alle ore 20.00 al Castello di Lombardia per la solenne consegna delle chiavi della Città allo Stupor Mundi e la formale premiazione sul podio del quartiere vincitore, accompagnata dall’omaggio dei gruppi ospiti.

Il gran finale andrà in scena a partire dalle ore 21.00 nel piazzale antistante il Castello con la Cerimonia di chiusura della XX edizione, condotta da Elisa Di Dio e Mario Vaccaro: una notte di pura magia che fonderà la rievocazione storica, i giullari e le danze dell’Officina Medievale di Enna con i suggestivi giochi di fuoco della Compagnia Magma. A fare da splendida cornice all’evento sarà l’esclusiva area food di prodotti tipici ennesi curata da Confartigianato e CNA di Enna, un momento conviviale volto a valorizzare le eccellenze del territorio nel segno dell’integrazione e del motto europeo “Unità nella diversità”.

Il Programma di Oggi – Domenica 5 Luglio:

ore 08.30 – Castello di Lombardia: XII Trofeo Maria SS. Della Visitazione, a cura della Compagnia Arcieri del Castello di Enna (Resp. Gaetano Campisi) e della Confraternita degli Ignudi Maria SS. Della Visitazione.

ore 18.30 – Torre di Federico: avvio del Gran Corteo Storico Federiciano, con l’Imperatore Federico II e il Castellano Riccardus De Trentenaria, alla presenza dei Gruppi Storici e falconieri siciliani.

ore 20.00 – Castello di Lombardia: arrivo del Gran Corteo Storico Federiciano e consegna delle chiavi della Città all’Imperatore Federico II. Premiazione del quartiere vincitore del Palio ed esibizione dei gruppi ospiti.

ore 21.00 – Castello di Lombardia (Piazzale antistante): Cerimonia di chiusura della XX Settimana Europea Federiciana. Spettacolo di musica e fuoco a cura della Compagnia Magma. Rievocazione storica, giullari, musica e danze a cura dell’Officina Medievale di Enna. Area food di prodotti tipici ennesi a cura di Confartigianato e CNA di Enna.

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