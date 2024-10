APPROVATO IL REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DI LEONFORTE

Quando coi Giovani Democratici – Leonforte proponemmo per la prima volta l’istituzione della Consulta Giovanile avevo 19 anni.

Una proposta che nasceva dall’avvertita necessità di incentivare il più possibile la partecipazione dei giovani alle dinamiche politiche e sociali della nostra comunità.

Questa sera, dodici anni dopo, il Consiglio Comunale di Leonforte, all’unanimità, ha approvato il Regolamento Comunale che istituisce la Consulta Giovanile alla quale potranno aderire tutti i giovani leonfortesi, tra i 16 e i 29 anni, che vorranno farsi parte attiva nella vita amministrativa attraverso proposte, suggerimenti e collaborazioni con l’Amministrazione Comunale.

Grazie alla 1a Commissione, al consigliere Antonio Barbera per avere presentato la proposta lanciata dal mio Assessorato alle Politiche Giovanili e al Consiglio Comunale tutto per avere voluto la nascita di un organismo giovane di consultazione che sarà linfa vitale per la politica locale.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato il Regolamento sul sito istituzionale del Comune per cominciare a raccogliere le proposte di adesione così da lanciare ufficialmente la Consulta.

Assessore Adriano Licata

