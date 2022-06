Ambiente: la condotta di Enna di Slow Food piantuma alberi di Ulivo in diversi punti della città

La Condotta Slow Food di Enna, in collaborazione con il CER di Slow Food Sicilia e con la Condotta Monti Sicani, in occasione della 52ma giornata mondiale della terra ha aderito ad un progetto per piantare 2.000 esemplari di ulivo “passulunara”, cultivar tradizionale a duplice attitudine, presente nei monti sicani con alcuni esemplari secolari, oggi a serio rischio di estinzione.

La “passulunara” produce un olio dal fruttato medio intenso, dolce, fragrante, con note erbacee, di mandorla e frutta matura. I frutti avvizziscono sulla pianta fino a completa maturazione e possono essere consumati direttamente o a seguito di una lieve salatura.

Gli alberelli verranno piantumati presso

Legambiente Piano dei Mondelli

Legambiente Giardino della chiesa di Borgo Cascino

Istituto comprensivo “Neglia Savarese” Scuola Elementare Pergusa

Comune di Enna Museo del Mito

Provincia Regionale Campo del germoplasma dell’ulivo Villa Zagaria Pergusa

BEE COOP Contrada Borgo Cascino

Tutte le piante verranno fotografate e geolocalizzate in modo da formare una mappa completa della loro distribuzione sul territorio regionale.

Visite: 28