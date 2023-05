Amara, ecco la

Summer Experience dedicata all’isola di Ortigia

Luoghi iconici tutti da scoprire, indirizzi esclusivi, ingredienti che profumano di Sicilia e tutto l’incanto di una città sul mare dal passato mitico. Amara celebra l’ospitalità siciliana e la magia di una città senza tempo: Siracusa e la sua preziosa Ortigia, isola nell’isola che custodisce, tra vicoletti e romantici balconi barocchi, tutto il fascino della Sicilia di una volta

Amara celebra l’estate siciliana e si fa ambasciatrice dell’autentica ospitalità siciliana. Gesti e riti antichi, che si ripetono trovando forme nuove ma lasciando intatto tutto il fascino di una cultura millenaria. I colori e i sapori dell’estate siciliana brillano ad Ortigia, un luogo unico ricco di storia e cultura dove il mito greco incontra la bellezza di un’isola senza tempo. Amara vi porta per mano tra profumi di mare, giardini fioriti e agrumi di Sicilia, residenze di charme, esperienze da non perdere e tutto il gusto della cucina siciliana, per vivere la la magia di una vacanza da sogno.

Amara ha selezionato i place to be dell’estate di Ortigia, per scoprire tutte le interpretazioni dei suoi profumi di arancia rossa di Sicilia IGP tra vicoli pittoreschi, antiche rovine classiche, giardini fioriti e spiagge da favola.

Ecco le cinque esperienze da non perdere per conoscere l’essenza dell’ospitalità siciliana in chiave contemporanea:

Concedetevi l’eleganza discreta di una suite al Minareto:

Nel cuore dell’Area Marina Protetta del Plemmirio, su un promontorio con vista sul castello Maniace di Ortigia, completamente immerso nella natura circostante e in un giardino botanico di piante tropicali e mediterranee sorge il Minareto. Un resort da sogno, dove bearsi di un’esclusiva caletta privata, in cui soffice sabbia dorata si alterna al turchese e al verde delle acque limpide e cristalline della scogliera di Siracusa, i più sportivi non potranno farsi mancare un indimenticabile giro in SUP o in canoa per visitare le calette più belle dell’Area Marina Protetta del Plemmirio. Da non perdere i trattamenti e i massaggi ayurvedici della romantica SPA, così come una passeggiata nei tre ettari di parco tra piante autoctone secolari come il carrubo e gli ulivi, ma anche fichi d’india, alberi di sughero, mandorli, e distese di piante aromatiche. Splendide terrazze e zone lounge sono sempre a disposizione degli ospiti, luoghi magici dove cielo e mare si fondono. Il punto strategico per ammirare romantici tramonti rosso fuoco è la Terrazza Ortigia, arredata con elementi outdoor dal design morbido e avvolgente è perfetta per gustare Amara Sunrise, un cocktail che esalta il profumo delle erbe aromatiche mediterranee al tramonto e le botaniche di AMARO AMARA. E dopo un tramonto così non si può che essere pronti per raggiungere la vicinissima Ortigia in taxi boat, un esclusivo tender privato è sempre a disposizione degli ospiti per accompagnarli via mare a godere della frizzante night life della città o di una splendida cena sull’altra sponda del mare, dove si trova Area M ristorante glam sul water front della marina di Ortigia.

Ordinate un plateaux di crudi in riva al mare da AREA M

Cosa c’è di meglio che gustare un crudo di mare in riva al mare? Gustare un crudo di mare di mare d’autore che sappia equilibrare contrasti, gusti e consistenze in un piatto in cui la dolcezza di Amara e la morbidezza del Gambero Rosso del Mediterraneo incontrano il caprino girgentana, il caviale beluga e il limone candito di Siracusa Igp. Questo è l’omaggio che Area M ristorante sul water front della marina di Ortigia di Taormina, ha voluto dedicare ad Amara. Area M è un ristorante dal gusto glam e ricercato dove un’attenta ricerca di design contemporaneo ispirata alle forme della natura sposa il rumore del mare e i colori della battigia. Qui si possono gustare deliziosi piatti di pesce, in un’atmosfera fresca e rilassata, perfetto per un pranzo al sole per godere della splendida vista del porto di Ortigia dalle grandi vetrate, ma anche per una cena romantica cullati dalle onde del mare.

Gustate i tesori gastronomici del territorio al Don Camillo

Il piccolo borgo di Ortigia, custodisce veri e propri tesori oltre alla fonte Arethusa, al museo dei Papiri e al Duomo, splendido esempio di Barocco Siciliano, tante sono anche le eccellenze agroalimentari del territorio che si distinguono per la loro bontà come il Limone di Siracusa IGP e il Gambero Viola di Capo Passero, ingredienti preziosi che insieme ad altre delizie come il pistacchio di Bronte o ‘il ragusano’, formaggio presidio slow food degli Iblei, vengono esaltati nelle proposte di Don Camillo. Lo storico ristorante nel cuore di Ortigia, dal 1985 rappresenta una vera e propria istituzione gastronomica sul territorio siciliano, capitanato dallo chef Giovanni Guarneri. I suo piatti, dallo stile senza tempo, sono un patto di fedeltà con il territorio, una garanzia per chi vuole assaporare, in un connubio tra tradizione, sperimentazione e continua ricerca, gli autentici sapori isolani, accompagnati da un servizio impeccabile. Una cantina tra le più interessanti e premiate dell’isola e un’atmosfera raffinata sotto secolari volte in pietra fa di questo ristorante un luogo davvero imperdibile. Da provare assolutamente: il Gambero viola di Capo Passero al gin, gli “Spaghetti delle Sirene” signature dish del ristorante e il piatto creato in collaborazione con Amara “Cubi di spada in salsa Amara” dedicato ai profumi di Sicilia, tenero pesce spada con germogli e arancia candita impreziosito da una morbida salsa a base di Amara, l’amaro di arancia rossa di Sicilia IGP è un ottimo alleato anche nell’alta cucina!

Tuffatevi nella riserva marina da un esclusivo mini yacht

Il piccolo lusso irrinunciabile? Un tuffo nelle acque cristalline della Riserva Naturale del Plemmirio a bordo di un esclusivo mini yacht di Enjoy Me Boat Rental. Si parte dalla nuova base operativa della Società di yacht charter – già attiva a Taormina e Milazzo – nel comodo e moderno Marina Club di Ortigia, da lì il capitano vi condurrà tra le Baie più belle di Siracusa, servendo a bordo frutta fresca e Amara ghiacciato che si alterneranno a bagni rigeneranti e snorkeling in relax. Una vera yacht experience che anche solo per qualche ora vi farà sognare in grande.

Non perdetevi l’incanto degli spettacoli classici nell’antico teatro greco

Ma Siracusa è soprattutto storia, arte e cultura, una vacanza ad inizio estate non può non prevedere la visione di uno spettacolo tragico, nell’antico teatro Greco della città. Costruito nel V secolo a.C., fu poi rimodulato nel III secolo a.C. e ancora trasformato in epoca romana, per giungere quasi intatto fino ai nostri giorni, tanto da essere ancora oggi utilizzato dall’Istituto Nazionale del Dramma Antico per mettere in scena il ciclo di rappresentazioni classiche che ogni anno si tiene a Siracusa. Un rito che si ripete immutabile ogni anno dove il mito greco e le parole dei tre tragediografi dell’antica Grecia incontrano i volti, la voce e i gesti di grandi artisti, attori e registi che hanno lasciato e lasceranno un segno indelebile nella storia del teatro contemporaneo.

