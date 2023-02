ORDINANZA SINDACALE

Registro Settore n. 3 Del 08-02-2023

OGGETTO: CHIUSURA DELLE SCUOLE DI VILLAROSA DI OGNI ORDINE E GRADO

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO E. DE AMICIS E DELLE VILLE E PARCHI

COMUNALI PER IL GIORNO 09/02/2023 A SEGUITO DELL’AVVISO DI

ALLERTA PROTEZIONE CIVILE DI GIORNO 08/02/2023.

Visto l’avviso del Dipartimento Regionale della Protezione Civile per il rischio meteo idrogeologico

e idraulico n. 23039 del 08/02/2023 prot. 05394 in cui nella zona H, dove è compreso il territorio

del Comune di Villarosa, dalle ore 16:00 del 8 febbraio 2023 fino alle ore 24:00 del 9 febbraio 2023

è previsto livello di criticità rischio allerta rossa a causa di precipitazioni, a prevalente carattere

temporalesco;

Rilevato che, nel Comune, sono presenti due plessi scolastici più quello situato nella frazione di

Villapriolo;

Atteso inoltre che nel perimetro urbano sono ubicate diverse villette comunali e parchi gioco;

Preso atto che:

– tali condizioni climatiche possono mettere in pericolo la circolazione degli automezzi e di tutti i

mezzi di cui, in generale, si servono i cittadini;

– le strade di collegamento e di accesso al Comune presentano seri ostacoli che compromettono e

impediscono percorrenza e viabilità;

– rendono problematica la fruizione degli spazi verdi e dei parchi gioco;

Rilevato, per quanto premesso, per motivi di sicurezza e di garanzia pubblica, di dover disporre

per il giorno 9 febbraio 2023, la chiusura delle scuole per garantire l’incolumità e la sicurezza degli

alunni, del personale docente e dei cittadini in genere;

Rilevato inoltre di dover vietare per le superiori motivazioni l’uso degli spazi a verde, villette e

parchi gioco ai cittadini;

Viste le disposizioni di legge in materia di Protezione Civile ex L. 225 del 24/2/1992 e successive

modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 54 “Attribuzione del Sindaco nelle funzioni di competenza statale” del decreto legislativo

18/08/200 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare il

comma 4 “Adozione provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali

dell’ordinamento per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la

sicurezza urbana”;

Ritenuto pertanto, nella qualità di Autorità Comunale della protezione Civile, per le cattive

condizioni meteorologiche previste per il giorno 9 febbraio 2023, procedere alla chiusura delle

scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio del Comune di Villarosa, degli spazi verdi,

villette a parchi gioco;

Visto l’art. 15 della legge n. 225/1992 così come modificato dalla legge n. 100/2012;

Visto l’art. 54 del TUEL n. 267 /2000;

O R D I N A

La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio del Comune di Villarosa per

l’intera giornata del 9 febbraio 2023 e vieta l’accesso a tutti gli spazi verdi, villette e parchi gioco

pubblici.

D I S P O N E

La trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di Enna, al Dirigente Scolastico

dell’Istituto Comprensivo “E. De Amicis” di Enna, nonché al Dipartimento di Protezione Civile,al

Comando della Stazione dei Carabinieri, al Comando della Polizia Municipale;

Pubblicare il presente Provvedimento all’Albo Pretorio online e nella sezione delle News sul sito

istituzionale dell’Ente, nonché nella sezione il Comune informa, ai sensi dell’art. 18 “Pubblicità

notizia” della L.R. n. 22 del 16/12/2008, come modificato dall’art. 13 co. 24 della L.R. 25 maggio

2022, n. 13, che disciplina in materia di obbligo di pubblicazione degli atti nei siti istituzionali degli

Enti locali.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della

Sicilia – Sezione di Catania, ai sensi dell’articolo 21, comma l, della Legge 1034 del 1971, da

proporsi entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del termine della pubblicazione della stessa, in

calce indicato. E’ pure ammesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi

dell’articolo 23 , u.c., dello Statuto Regione Siciliana, entro 120 giorni.

Il Responsabile del procedimento Il SINDACO

F.to Palmeri Carmelo F.to DOTT. COSTANZA FRANCESCO

ANTONIO CATENO

