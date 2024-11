All’ennese Rosario Umbriaco il premio Golosaria 2024 tra le migliori gastronomie d’Italia

Prestigioso riconsocimento per l’ennese Rosario Umbriaco titolare dell’omonima gastronomia che domenica scorsa a Milano nell’ambito della manifestazione Golosaria Milano svoltasi dall’1 al 3 novembre ha ricevuto il premio come una tra le 10 migliori gastronomie d’Italia.

Golosaria Milano è una grande manifestazione del Food. Golosaria Milano nasce da un libro, IlGolosario e dal suo corrispettivo su web, ilgolosario.it, polo di riferimento nel mondo del gusto per conoscere e incontrare produttori, vignaioli e ristoratori mca anche discutere tendenze e idee. Golosaria Milano è la tre giorni dove tutto questo movimento, di persone e di idee, si mette a confronto, in un luogo fisico, che per la prima volta è stata la Fiera Milano Rho, che si può leggere anche attraverso le diverse aree che ne rappresentano le varie anime. Il programma ha afrontato il tema scelto per questa edizione: Territori, identità e futuro.

