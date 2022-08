Alle Notti di BCsicilia “Immagina Riesi”: visite guidate, docu-film, presentazione di libri

A Riesi dal 4 al 7 agosto 2022 nell’ambito delle serate “Le notti di BCsicilia” si terrà la manifestazione culturale “Immagina Riesi”, organizzata dalla sede locale di BCsicilia e articolata in vari momenti: visite guidate al mattino e serate al Parco Urbano di Riesi.

L’apertura il 4 agosto prevede di mattina la visita guidata alla miniera Trabia Tallarita, la sera al Parco Urbano una tavola rotonda dal tema: “L’emigrazione. Storie e testimonianze a confronto: chi è partito, chi è tornato, chi resta.” con la partecipazione di vari ospiti e del Presidente regionale di BCsicilia Alfonso Lo Cascio; moderatrice della serata la Presidente di BCsicilia di Riesi M. Catena A. Sanfilippo; a seguire la visione del docufilm “La spartenza” del regista Salvo Cuccia. Il 5 agosto la mattina la visita al Servizio Cristiano Valdese e la sera al Parco Urbano la presentazione del docufilm “Una storia Valdese” del regista Salvo Cuccia, finanziato dal CRICD della Regione Sicilia. Il l 6 agosto visita alla Cantina Sociale “La Vite” di Riesi ; la sera al Parco Urbano presentazione del volume “Immagina Riesi” del fotografo Gustavo Alàbiso, finanziato dal CRICD e dall’Ass. BB.CC. regionale. Il 7 agosto visita guidata del centro storico di Riesi, nel pomeriggio visita al Farm Cultural Park di Mazzarino.

Dopo aver trascorso la sua infanzia al Servizio Cristiano Valdese dove lavoravano i suoi genitori, Gustavo Alàbiso studia fotografia e si trasferisce in Germania, dove svolge la sua professione di apprezzato fotoreporter. Gustavo, tuttavia, non dimentica i suoi compagni della scuola elementare, che per lui rappresentavano l’amicizia ed il contatto con Riesi; nasce così l’idea di cercarli dopo circa cinquant’anni per scoprire come vivevano e cosa ricordavano del tempo trascorso insieme nella scuola elementare del Monte degli Ulivi. Così nasce il volume “Immagina Riesi”, un viaggio fotografico, letterario e documentaristico, sul filo della memoria e della micro-macro storia di Riesi. Il progetto viene apprezzato e finanziato dal CRICD della regione Sicilia che incarica il regista Salvo Cuccia di realizzare il docu-film “Una storia valdese”.

Visite: 24