Alla Coppa della Consuma iscrizioni fino a lunedì 20 marzo

A pochi giorni dallo stop alle adesioni alla gara dell’Automobile Club Firenze che dal 24 al 26 marzo aprirà il Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche e Trofeo Italiano Velocità Montagna, confermata la presenza di tanti campioni come Faggioli, Fazzino, Massaglia, Motti Stefano e Giuliano Peroni

Pelago (FI), 18 marzo 2023. Saranno aperte fino alle ore 24 di lunedì 20 marzo le iscrizioni alla 57^ Coppa della Consuma e 2° Trofeo Coppa Consuma, la competizione organizzata dall’Automobile Club Firenze, per il tramite della propria società controllata Acipromuove, in collaborazione con Reggello Motorsport.

Agli indirizzi sport@acifirenze.it – iscrizioniconsuma@gmail.com continuano ad arrivare le adesioni alla competizione toscana che dal 24 al 26 marzo inaugurerà la stagione delle salite con la doppia validità di Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche e per la serie cadetta nazionale Trofeo Italiano Velocità Montagna Centro Nord.

Il fascino degli 8,450 chilometri tra Pelago ed il Passo della Consuma è sempre un richiamo irresistibile per i migliori specialisti della montagna. La conferma arriva dai nomi già iscritti come il pluri campione di Bagno a Ripoli Simone Faggioli, l’11 volte europeo e 16 tricolore sarà sulla Norma M20 FC, ma ci saranno anche il siciliano under 25 nazionale Luigi Fazzino su Osella turbo, il trentino Diego Degasperi su Osella FA 30 ed il ragusano Franco Caruso sulla Nova Proto di classe regina.

Tra i primi attori annunciati del CIVSA figurano diversi campioni 2022, come i fiorentini papà e figlio Giuliano e Stefano Peroni, rispettivamente Campione di 3° Raggruppamento su Osella PA 8/9 e di 5° Raggruppamento su Martini Mk32, il piemontese Mario Massaglia che inaugura il campionato sulla collaudata Osella PA 9 con cui ha vinto il 4° raggruppamento nella passata stagione, come il modenese Idelbrando Motti ha fatto su Porsche di 2° raggruppamento. La Coppa della Consuma come sempre è occasione per vedere vetture di elevato valore sportivo e storico come la Alta Sports dell’altoatesino Georg Prugger, oppure un altro esemplare di monoposto Martini Mk32 BMW, quella del lucano Antonio Lavieri o l’esclusiva Jaguar E-Type di 1° raggruppamento con cui sarà al via Francesco Amante.

Un elenco già ricco che si completerà nelle prossime ore e dopo l’approvazione federale sarà pubblicato in attesa di vedere piloti ed auto alle porte di Firenze venerdì 24 e sabato 25 marzo mattina per le verifiche, nel pomeriggio del sabato 2 salite di ricognizione del tracciato e domenica 26 la gara in salita unica a partire dalle ore 10.

Visite: 38