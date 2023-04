Alkantara Fest International folk and world music festival

8 luglio-5 agosto 2023

XIX Alkantara Fest

fuori il video promo e la line up 2023

Pubblicato il video promozionale del festival internazionale di folk e world music

organizzato dall’associazione Darshan e diretto da Mario Gulisano

che si terrà in varie località dell’Etna dall’8 luglio al 5 agosto

Resa nota anche la line up che vanta la partecipazione degli Afro Celt Sound System

Early Bird entro il 30 aprile

www.alkantarafest.it

E’ l’Etna vista come una bellissima donna dai capelli rossi l’immagine realizzata da Giuseppe Lombardo per identificare la XIX edizione di Alkantara Fest, il festival internazionale di folk e world music organizzato dall’associazione Darshan che si terrà in più località dell’Etna, dall’8 luglio al 5 agosto, e che avrà il suo fulcro dal 27 al 30 luglio a Pisano, la frazione di Zafferana Etnea da anni eletta a quartier generale del festival.

Da qualche giorno è on line il videoclip di Alkantara Fest 2023 prodotto da Sometimes Production e realizzato dai videomaker Nadia Arancio e Ivan J. Nicolosi che hanno scelto come set naturale l’Ilice di Carrinu, il leccio più antico del Parco dell’Etna situato proprio nel territorio di Zafferana Etnea. Protagonista del videoclip è Florinda Panzarella che con la sua bellissima chioma rossa personifica l’anima del vulcano – cuore e culla del progetto internazionale diretto da Mario Gulisano- che passeggiando per il bosco trova ai piedi del millenario leccio una singolare brogna che, avvicinata all’orecchio, rimanda note che mettono insieme folk irlandese a musica “tribale” africana. Gli ascoltatori più attenti non avranno fatto fatica a riconoscere gli Afro Celt Sound System e la loro Release, ma forse non tutti hanno sospettato che la formazione del produttore e chitarrista Simon Emmerson, recentemente scomparso, sarà in Sicilia proprio per il XIX Alkantara Fest – Internationa folk and world music.

Anche quest’anno Alkantara Fest si propone di far conoscere e diffondere una cultura musicale “altra”, con l’obiettivo di creare un legame forte tra la Sicilia – storicamente melting pot di stili, influenze, razze e culture – e le tradizioni popolari del mondo, ma anche come unico contenitore di tante esperienze da vivere all’insegna della terra e della natura. Si preannuncia un festival ancora più lungo, ricco, festoso e green delle precedenti edizioni grazie anche alle tante attività che arricchiscono il festival come yoga, workshop, danze popolari, incontri, degustazioni, escursioni, spettacoli e laboratori anche per famiglie.

XIX Alkantara Fest – LINE UP 2023: Afro Celt Sound System, Asimenza, Ajde Zora, Saffran, Alapastel, Alkantara Mediorkestra, Corpo Bandistico Città di Zafferana, Common Routes, Dj Elmir, Ethno Sicily, La Sylva, Officina Zoe, Nufolk Collective, Simona Sciacca & Mimì Sterrantino, Sarita, Himmerland, Giacomo Sferlazzo, Ziad Trabelsi & Carthage Mozaik, Festa Greca, Tarantella Night

Fino al 30 aprile sono attivi gli EARLY BIRD, ovvero un numero limitato di biglietti promozionali in prevendita ad un prezzo speciale, che è possibile acquistare compilando questo form https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSqh1qLlzNoIItDseLrAbN3if8R93jrLCfBaE-0-hpYPQFWw/viewform

Visite: 27