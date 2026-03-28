Caltanissetta, 27 marzo 2026 – Si è tenuta oggi alle ore 14:30 la cerimonia di inaugurazione del nuovo campo di calcio all’interno della Casa Circondariale di Caltanissetta. Un traguardo che trasforma uno spazio fisico in un simbolo di rieducazione, integrazione e speranza per la popolazione detenuta. Il progetto è frutto di una sinergia virtuosa tra le istituzioni penitenziarie e il tessuto civile e sportivo del territorio. La realizzazione dell’opera è stata fortemente voluta dal Direttore della struttura, la Dott.ssa Giulia Gelsomino, dal Comandante di Reparto, il Dott. Marcello Matrascia, e dal Responsabile dell’Area Trattamentale, il Dott. Stefano Graffagnino. L’inaugurazione ha visto la partecipazione sentita di numerose figure del mondo sportivo e del sociale. Erano presenti anche il Presidente Regionale dell’AIAC Sicilia Roberto Bellomo, in rappresentanza del Gruppo provinciale AIAC di Caltanissetta gli allenatori Giuseppe Lamendola (Nissa Calcio a 5) e Marcello Lo Porto (Vigor Calcio a 5 di San Cataldo), il

Presidente provinciale del Gruppo AIAC di Ragusa Mr Pino Rigoli. L’AIAC giá negli anni 2016/2017 aveva svolto all’interno del Carcere un Corso propedeutico per diventare Allenatori e grazie al Presidente Renzo Ulivieri che anche con il suo impegno e la sua personale partecipazione il corso di realizzò e si portò a termine. La promessa dell’operatore Stefano Graffagnino fu di poter riuscire a realizzare all’interno del Carcere un Campo di calcio a 5 in sintetico affinché i detenuti potessero fare sport. Oggi il sogno si è realizzato.Lo sport non è solo svago, ma uno strumento fondamentale di trattamento attraverso il quale trasmettere valori come il rispetto delle regole, il lavoro di squadra e la disciplina.

L’AIAC ringrazia per l’invito e che lo sport sia da traino, sempre, per una vita sana.

Roberto Bellomo, presidente regionale AIAC Sicilia

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