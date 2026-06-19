AFFITTI BREVI E ALLEGATO B: AIGAB CONTRO LA CONFERMA DELLA SCADENZA AL 30.06.2026 MENTRE PER L’EXTRALBERGHIERO L’ARS HA DECISO PROROGA AL 30.06.2027

Contro l’esclusione delle sole locazioni turistiche dalla proroga di un anno accordata dall’ARS a B&B e Case Vacanza per completare gli adempimenti in vigore, tra cui la trasmissione dell’Allegato B e della relativa documentazione tecnica, protesta l’Associazione nazionale Gestori Affitti Brevi: “Questa asimmetria tra le strutture extralberghiere e le locazioni turistiche – fa sapere Maurizio Giambalvo, Delegato AIGAB per la Sicilia – sta generando una profonda confusione tra gli operatori e i proprietari, chiediamo con forza alla Regione Siciliana un intervento urgente per allineare la scadenza al 2027 per tutte le tipologie di struttura”.

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