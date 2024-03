Aeroporti, Colombino (Legea Cisal): “Giù le mani da Palermo, Gesap non

va svenduta”

Palermo, 16 marzo 2024 – “In una Sicilia ostaggio di mille emergenze,

dalla siccità alla disoccupazione, il governatore Renato Schifani

sembra avere un solo chiodo fisso: vendere la Gesap, società che

gestisce l’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, col benestare di

chi, invece, dovrebbe difendere gli interessi dell’azienda. Una scelta

che, come diciamo da tempo, è fuori da ogni logica, dal momento che

Gesap, quasi totalmente pubblica, macina utili e record di passeggeri

e sta, con ammirevole sforzo, provando a tornare ai livelli

pre-pandemici. A Schifani lo diciamo con chiarezza: giù le mani

dall’aeroporto di Palermo”. Lo afferma Gianluca Colombino, segretario

generale di Legea Cisal, sindacato più rappresentativo nello scalo di

Punta Raisi.

“Anziché immaginare improbabili fusioni con l’Airgest di Trapani, cosa

che danneggerebbe gravemente i conti di Palermo, o fare la guerra a

compagnie che garantiscono il 75% dei voli – continua Colombino – il

Governo sostenga con convinzione i servizi a gestione pubblica e

promuova investimenti che migliorino i trasporti in Sicilia,

combattendo il caro-voli con soluzioni realmente efficaci. Gesap è un

patrimonio dei cittadini e vendere in questo momento sarebbe un errore

imperdonabile; per reperire capitali si pensi semmai a una quotazione

in borsa che eviterebbe di svendere la società e consentirebbe di

mantenere il controllo pubblico, tutelando i lavoratori e i

cittadini”.

