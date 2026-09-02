SOVRAINDEBITAMENTO E USURA

Adiconsum, associazione dei consumatori creata dalla CISL, ha rinnovato nei giorni scorsi il Comitato di Valutazione del Fondo di Prevenzione dell’Usura.

“Di fronte al perdurare del rischio sovraindebitamento e alla stretta sull’accesso al credito bancario ordinario, Adiconsum ribadisce il proprio ruolo di baluardo sociale a tutela delle famiglie vulnerabili e annuncia il rinnovo dei componenti del Comitato di valutazione delle pratiche per l’accesso ai benefici del Fondo di Prevenzione dell’Usura e del Sovraindebitamento”, così ha dichiarato il Presidente prof. Giovanni De Cristofaro

“Adiconsum, prosegue il Presidente, si conferma così l’unica associazione dei consumatori in Italia ad avere in gestione diretta le risorse assegnate dal MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) ex art. 15 della Legge 108/96”.

Il Fondo di Prevenzione dell’Usura gestito da Adiconsum rappresenta un vero e proprio “paracadute” contro l’usura e il baratro finanziario. In quasi trent’anni di attività, il Fondo ha permesso di prestare garanzie fideiussorie (fino all’80% dell’importo) consentendo l’erogazione di oltre 33 milioni di euro di finanziamenti a tassi agevolati (attorno al 2%) in favore di nuclei familiari non più considerati “bancabili” dagli istituti di credito.

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Solamente nei primi due mesi del 2026, il Fondo ha già garantito oltre 400 mila euro di prestiti.

Il Fondo Adiconsum interviene quando un cittadino o una famiglia si trova in una condizione di temporaneo sovraindebitamento o di impossibilità ad accedere al credito legale a causa di segnalazioni negative nelle banche dati creditizie (Crif, Ctc, Experian).

Attraverso la garanzia rilasciata dall’Associazione e le convenzioni stipulate con banche partner, il richiedente può consolidare i propri debiti mediante un unico finanziamento a tasso agevolato, strutturato su rate mensili sostenibili e rapportate all’effettivo reddito del nucleo familiare.

Il nuovo comitato è cos’ composto:

Paolo Acciai (Vicepresidente Adiconsum Nazionale) – Presidente del Comitato

D.ssa Marzia Mustari

Avv. Cristina Orlandini

D.ssa Bianca Geltrude Perna

Dr. Fabio Picciolini

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