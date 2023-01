Accise, Sammartino: «De Luca gioca con le parole, sui 200 milioni grande lavoro di Schifani»

«C’è una cosa che la politica, a tutti i livelli, dovrebbe fare: parlare ai siciliani con sincerità evitando polemiche artificiose e strumentali. È un principio a cui tutti dovremmo ispirarci, compreso l’onorevole Cateno De Luca». Lo dichiara il vicepresidente della Regione, Luca Sammartino.

«Nella quotidiana invettiva nei confronti del governo regionale sul tema dell’accordo che ha portato in Sicilia 200 preziosissimi milioni – prosegue – De Luca sembra giocare con le parole e gettare fumo negli occhi dei siciliani. Il Def al quale fa riferimento, infatti, ribadisce che qualunque quantificazione delle accise da riconoscere alla Sicilia debba passare attraverso un accordo tra Stato e Regione. Un invito, del resto, che emerge anche da due sentenze della Corte costituzionale. E infatti – aggiunge Sammartino – i 200 milioni ottenuti dal governo regionale grazie al grande lavoro del presidente Schifani, sono il primo segno dell’avvio di questo confronto tra governi. Già dal 2023, poi, la quota di compartecipazione sanitaria spettante alla Sicilia andrà ulteriormente diminuita con beneficio del bilancio regionale. Questa è la realtà, la verità che i siciliani hanno diritto di conoscere. Spero che le opposizioni, nel pieno diritto di svolgere il proprio ruolo di controllo nei confronti del governo, non perdano di vista i fatti. Farebbero solo un danno ai siciliani per meri scopi elettorali», conclude Sammartino.

