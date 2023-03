A ZO, CENTRO CULTURE CONTEMPORANEE

VA IN SCENA ‘NOCCHIOPINOCCHIO’

DELLA COMPAGNIA TOSCANA TEATRINO DEI FONDI

Domenica 2 aprile, alle ore 17, a Zo Centro Culture Contemporanee, piazzale Rocco Chinnici, a Catania va in scena lo spettacolo ‘NocchioPinocchio’, prodotto dalla compagnia toscana Teatrino dei Fondi. Rappresentazione teatrale all’interno della rassegna per le generazioni future, ‘Il teatro dei giganti’.

Il teatrino dei Fondi ha messo in scena la storia di Pinocchio utilizzando la tecnica della narrazione, raccontando una storia trita e ritrita, partendo dall’idea di ‘non ne possiamo più’ sempre la stessa storia! Infatti, c’è Pinocchio, raccontato dallo stesso burattino, diventato bambino, e adesso uomo, che non riesce a convivere con la propria storia, quest’ultima raccontata anche attraverso le straordinarie scenografie di Emanuele Luzzati, con l’enorme Balena, ma anche i Carabinieri e poi naturalmente lo stesso Pinocchio.

Un testo alla fine molto semplice, ma che riesce ad adattarsi e a farsi apprezzare da ogni tipo di pubblico, con momenti davvero irresistibili.

La storia si dipana tra il racconto di un Pinocchio stanco e provato, che si esprime in ‘toscano’ con degli accenni al testo originale di Collodi, suscitando sin da subito ilarità tra il pubblico, anche grazie l’utilizzo di pupazzi.

Antonella Caldarella e Steve Cable, fondatori della Casa di Creta Teatro Argentum Potabile, dichiarano che ‘Nel cartellone della rassegna Teatro dei Giganti non poteva mancarela storia di Pinocchio. A noi, è piaciuta l’idea di una lettura diversa rispetto alla tradizionale fiaba di Collodi. Anche il famoso burattino reclama un‘interpretazione più moderna, a passo con i tempi. Vi aspettiamo a teatro!’

Prenotazione obbligatoria al numero 353.4304936

