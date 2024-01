Una grande festa per una organizzazione che si sta sempre più affermando come un vero motore della promozione del territorio. E’ quella tenutasi domenica scorsa all’hotel villa Romana del casale dall’associazione provinciale Cuochi e dei Collari.

Numerosissimi i professionisti della cucina di tutta la provincia presenti a conferma che del grande spirito di unione e senso di appartenenza che di sta cementando in questa categoria. All’evento presenti anche l’Unione Regionale Cuochi e la Federazione Italiana Cuochi ma anche altre importanti istituzioni agroalimentari del territorio come il Consorzio Piacentino Dop rappresentata dal direttore Raffaele Sarda e dal Presidente Pietro Di Venti oltre che a numerosi partner e sponsor che sostengono le tantissime iniziative organizzate annualmente dall’associazone provinciale Cuochi sul territorio. Nell’arco della gionata oltre che a momenti conviviali anche altri istituzionali come la consegna di riconoscimenti ai “Collari” del Collegium Cocorum di Federcuochi veri pilastri dell’associazione. Ma assegnati anche riconoscimenti alla memoria come quello al cavaliere Enrico Mantegna; e allo Chef Martino Biondo. Ma l’associazione Cuochi ennesi si caratterizza per la forte presenza del colore rosa. Tante le “lady chef”, che stanno dando prova di essere presenti e attive nel territorio

Importante anche la presenza della rete “R.A.P.E”, la Rete delle scuole alberghiere della provincia di Enna voluta dal Professore e presidente provinciale dell’Associazione Cuochi Giuseppe Rinallo. Presenti oltre una rappresentanza di docenti, Agnese Patti e Paola Grancuore e i professori Massimiliano Giordano, Giuseppe Bono e Alfio Crimi, anche il Dirigente scolastico di Enna e Caltanissetta, Filippo Ciancio e Roberto Scollo direttore del Gruppo Archeologico “Villari” di Piazza Armerina.

Visite: 125