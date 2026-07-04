A Enna Massimiliano Raso, autore di Sotto il cielo della Romania, per il matrimonio tradizionale italo-romeno di Cristina e Giovanni

ENNA – Sarà una giornata all’insegna dell’incontro tra culture, tradizioni e sentimenti quella di lunedì 6 luglio, quando a Enna si celebrerà il matrimonio tradizionale italo-romeno di Cristina e Giovanni, un evento destinato a unire simbolicamente due Paesi e due identità in un’unica grande festa.

Tra gli ospiti attesi ci sarà anche lo scrittore e viaggiatore Massimiliano Raso, autore del libro Sotto il cielo della Romania, opera che racconta con uno sguardo autentico e coinvolgente la Romania contemporanea, lontana dagli stereotipi e ricca di storia, cultura e umanità.

La presenza dell’autore assume un significato particolare proprio in occasione di una celebrazione che rappresenta un ponte tra Italia e Romania. Nel suo libro, infatti, Raso descrive città e villaggi, tradizioni popolari, incontri umani e momenti di vita quotidiana che restituiscono al lettore l’immagine di un Paese vivo, moderno e profondamente legato alle proprie radici.

In occasione della sua permanenza in Sicilia, lo scrittore realizzerà inoltre un reportage dedicato alla città di Enna, con l’obiettivo di raccontarne la storia, il patrimonio artistico, le tradizioni e le eccellenze culturali. Il progetto assume un valore ancora più significativo perché si inserisce nel contesto dell’Anno Culturale Italia-Romania 2026, il programma promosso dalle istituzioni dei due Paesi per rafforzare il dialogo culturale e valorizzare le rispettive identità attraverso iniziative, eventi e testimonianze. Il reportage offrirà così uno sguardo su Enna rivolto anche al pubblico romeno, contribuendo a consolidare quel ponte culturale tra Italia e Romania che rappresenta lo spirito dell’iniziativa.

Il matrimonio di Cristina e Giovanni sarà caratterizzato da richiami alla tradizione romena, con usanze, musiche e momenti simbolici che fanno parte del patrimonio culturale del Paese dell’Est Europa. Un’occasione speciale per valorizzare il dialogo tra culture diverse e celebrare una storia d’amore che supera confini geografici e differenze linguistiche.

L’evento vedrà la partecipazione di parenti e amici provenienti sia dall’Italia che dalla Romania, trasformando la cerimonia in una festa dell’amicizia e dell’integrazione. Un momento di condivisione che testimonia come le relazioni umane possano diventare strumenti concreti di conoscenza reciproca e arricchimento culturale.

Il matrimonio di Cristina e Giovanni si preannuncia così come una festa capace di raccontare una Romania autentica e un’Italia aperta all’incontro, offrendo un esempio concreto di come culture diverse possano convivere armoniosamente e costruire insieme nuove storie sotto lo stesso cielo.

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