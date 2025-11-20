2^ Mostra micologica

al Museo Civico di Storia naturale di Comiso

Esposizione di esemplari freschi dei funghi Iblei e dell’Etna

Comunicato stampa

20 novembre 2025

Sabato 22 e domenica 23 novembre, al Museo Civico di Storia naturale di Comiso, la seconda edizione della Mostra micologica, una full immersion di divulgazione scientifica coinvolgente e istruttiva nell’affascinante mondo dei funghi per celebrarne la straordinaria biodiversità nell’area Iblea ed Etnea. Ingresso gratuito.

Un evento speciale per gli appassionati di micologia e per i curiosi che vogliono saperne di più sul mondo dei funghi e sul loro ruolo nell’ambiente con l’opportunità di scoprire, imparare e assaporare questa straordinaria biodiversità, coinvolgendo i bambini e le loro famiglie in modo attivo e divertente.

La partecipazione di micologi esperti garantirà un viaggio di scoperta tra le specie rare e comuni che si possono osservare negli Iblei e dell’Etna, sottolineando le caratteristiche distintive di ciascun esemplare. Nel pomeriggio di sabato, un workshop tenuto da importanti esperti, fornirà informazioni chiave sulle diverse specie, commestibili, medicinali e velenose, aiutandoci a riconoscerle e a rispettare il loro ambiente.

Programma:

Sabato 22 Novembre

9:00 -11:00 Classificazione e riconoscimento dei vari tipi di funghi,

a cura dell’Associazione “Gruppi di Ricerca Micologica Sicilia Etna”

11:00 Inaugurazione della Mostra Micologica

17:00 Workshop “I funghi della Sicilia Orientale, come e dove trovarli”

Saluti delle autorità

Gianni Insacco (Direttore scientifico del Museo): La straordinaria biodiversità micologica

Giovanni Amato (Associazione G.R.M.S.E.): Specie pericolose e tossiche della micoflora iblea

Giovanni Campo (Ispettore Micologico A.S.P. RG): Ruolo e importanza dell’Ispettorato Micologico dell’Azienda Sanitaria di Ragusa

Lorenzo Barbagallo (Associazione G.R.M.S.E.): Il ruolo del Micologo nell’attestazione di commestibiltà

Giulia Distefano (Medico A.S.P. RG): Sindromi da intossicazione da funghi

19:00 Dibattito e conclusione dei lavori

Domenica 23 Novembre 9:00 -13:00

Visita alla Mostra Micologica, a cura dell’Associazione “Gruppi di Ricerca Micologica Sicilia Etna”

Visite guidate dedicate (con tickets) alla scoperta delle sezioni naturalistiche del Museo.

Informazioni e prenotazioni, chiamare il 0932 748335 o scrivere su Whatsapp al 388 8634652. www.museostorianaturalecomiso.it

