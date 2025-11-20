2^ Mostra micologica al Museo Civico di Storia naturale di Comiso Esposizione di esemplari freschi dei funghi Iblei e dell’Etna
2^ Mostra micologica
al Museo Civico di Storia naturale di Comiso
Esposizione di esemplari freschi dei funghi Iblei e dell’Etna
Comunicato stampa
20 novembre 2025
Sabato 22 e domenica 23 novembre, al Museo Civico di Storia naturale di Comiso, la seconda edizione della Mostra micologica, una full immersion di divulgazione scientifica coinvolgente e istruttiva nell’affascinante mondo dei funghi per celebrarne la straordinaria biodiversità nell’area Iblea ed Etnea. Ingresso gratuito.
Un evento speciale per gli appassionati di micologia e per i curiosi che vogliono saperne di più sul mondo dei funghi e sul loro ruolo nell’ambiente con l’opportunità di scoprire, imparare e assaporare questa straordinaria biodiversità, coinvolgendo i bambini e le loro famiglie in modo attivo e divertente.
La partecipazione di micologi esperti garantirà un viaggio di scoperta tra le specie rare e comuni che si possono osservare negli Iblei e dell’Etna, sottolineando le caratteristiche distintive di ciascun esemplare. Nel pomeriggio di sabato, un workshop tenuto da importanti esperti, fornirà informazioni chiave sulle diverse specie, commestibili, medicinali e velenose, aiutandoci a riconoscerle e a rispettare il loro ambiente.
Programma:
Sabato 22 Novembre
9:00 -11:00 Classificazione e riconoscimento dei vari tipi di funghi,
a cura dell’Associazione “Gruppi di Ricerca Micologica Sicilia Etna”
11:00 Inaugurazione della Mostra Micologica
17:00 Workshop “I funghi della Sicilia Orientale, come e dove trovarli”
Saluti delle autorità
Gianni Insacco (Direttore scientifico del Museo): La straordinaria biodiversità micologica
Giovanni Amato (Associazione G.R.M.S.E.): Specie pericolose e tossiche della micoflora iblea
Giovanni Campo (Ispettore Micologico A.S.P. RG): Ruolo e importanza dell’Ispettorato Micologico dell’Azienda Sanitaria di Ragusa
Lorenzo Barbagallo (Associazione G.R.M.S.E.): Il ruolo del Micologo nell’attestazione di commestibiltà
Giulia Distefano (Medico A.S.P. RG): Sindromi da intossicazione da funghi
19:00 Dibattito e conclusione dei lavori
Domenica 23 Novembre 9:00 -13:00
Visita alla Mostra Micologica, a cura dell’Associazione “Gruppi di Ricerca Micologica Sicilia Etna”
Visite guidate dedicate (con tickets) alla scoperta delle sezioni naturalistiche del Museo.
Informazioni e prenotazioni, chiamare il 0932 748335 o scrivere su Whatsapp al 388 8634652. www.museostorianaturalecomiso.it