ZONE FRANCHE MONTANE IN SICILIA, MATERIA “SORVEGLIATA”. CHI NON LE VUOLE – CONFERENZA STAMPA

ZONE FRANCHE MONTANE IN SICILIA, MATERIA “SORVEGLIATA”. CHI NON LE VUOLE – INVITO CONFERENZA STAMPA

Martedì 4 gennaio alle ore 11:00, in presenza digitale e con l’ausilio della piattaforma Zoom, è indetta una conferenza stampa per dare contezza, ai giornalisti e alle giornaliste che interverranno, sul travagliato iter legislativo istitutivo le zone franche montane in Sicilia.

Una materia che risulta essere “sorvegliata”, rispetto alla semplicità di applicazione, come più volte dimostrato nel corso dei 2453 giorni trascorsi dall’inizio dell’iter.

I dettagli su fatti e circostanze nel corso della conferenza stampa.

Visite: 39