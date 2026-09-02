ZAFFERANA ETNEA, WEEKEND DA RECORD PER “ETNA IN SCENA”:

OLTRE 4.000 PRESENZE.

Il successo consacra la rassegna. Ora il sipario si alza sui colossi della musica: il tributo ai Pink Floyd e Noemi.

La rassegna estiva promossa dal Comune, continua a incantare il pubblico sotto il cielo dell’Etna. Il 5 settembre l’attesissimo tributo alla band britannica, il 9 settembre, il live della celebre cantautrice.

Zafferana Etnea – Un vero e proprio trionfo di pubblico e di emozioni. Si chiude con un bilancio straordinario la recente tappa di “Etna in Scena”, la prestigiosa rassegna estiva promossa dall’Amministrazione Comunale di Zafferana Etnea che, anche quest’anno, si conferma un punto di riferimento per i grandi spettacoli dal vivo, attirando spettatori da tutta la Sicilia e oltre i confini regionali.

Il Teatro Falcone e Borsellino ha registrato il tutto esaurito nel weekend appena trascorso, totalizzando 4.000 presenze complessive. Il pubblico ha risposto con un entusiasmo travolgente, vivendo due serate indimenticabili: sabato si è vibrato sulle intense emozioni e la poetica di Marco Masini, mentre domenica la platea si è letteralmente scatenata con l’energia di “My Name Is Michael”, l’incredibile e coinvolgente tributo al Re del Pop.

“Quattromila presenze in un solo weekend non sono solo un dato numerico, ma la certificazione del successo di una strategia culturale e turistica precisa” – dichiara il Sindaco Salvatore Russo. – “Zafferana Etnea si conferma sempre più polo di attrazione non solo per la Sicilia, ma per l’intero Sud Italia. Vedere il nostro Teatro Falcone e Borsellino gremito di appassionati provenienti da ogni dove ci riempie di orgoglio. Stiamo offrendo un prodotto di altissimo livello, capace di valorizzare il nostro territorio, di raccontare la bellezza dell’Etna e di generare un indotto positivo per le nostre attività commerciali e ricettive. Questo weekend da record ci dimostra che la strada intrapresa è quella giusta: stiamo costruendo un’estate che resterà nella storia della nostra comunità.”

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Sulla stessa lunghezza d’onda il Vicesindaco Salvo Coco, che aggiunge: “L’energia che si è respirata in questi giorni è stata semplicemente straordinaria. Passare dalle note intense e poetiche di Marco Masini alla travolgente adrenalina del tributo a Michael Jackson ci ha dimostrato che il pubblico ha una fame incredibile di grande spettacolo dal vivo. Un ringraziamento sincero va agli artisti e a tutto lo staff tecnico e organizzativo che ha lavorato in modo impeccabile per regalare al pubblico serate magiche. Ma la nostra ‘Etna in Scena’ non si ferma: quello che abbiamo preparato per i prossimi appuntamenti, con l’esperienza immersiva e fedelissima dei Pink Floyd e la voce inconfondibile di Noemi, promette di alzare ulteriormente l’asticella. Invitiamo tutti a venire a vivere dal vivo queste emozioni sotto il nostro cielo.”

I PROSSIMI APPUNTAMENTI: TRIBUTO AI PINK FLOYD E NOEMI

Il calendario di “Etna in Scena” è tutt’altro che finito e si prepara a ospitare altri tre eventi da non perdere:

Venerdì 4 settembre 2026 – Spazio alla danza, con il “Sicily Dance Gala”, direzione artistica di Dario Biuso. Un cast straordinario con la partecipazione, tra gli altri, anche dei vincitori del Trinacria Ballet Competition.

Sabato 5 settembre 2026 – Dopo i grandi SOLD OUT registrati a Malta e in tutta Italia, torna a grande richiesta uno dei tribute show più potenti e coinvolgenti dedicati ai Pink Floyd. Un’esperienza immersiva pensata per i “Floydiani DOC” e per i nuovi appassionati: suoni, atmosfere e dettagli musicali riprodotti con straordinaria fedeltà, nota dopo nota, in uno show che promette di far rivivere la magia della storica band britannica.

Mercoledì 9 settembre 2026 – Il palco del Falcone e Borsellino ospiterà Noemi, una delle voci più amate e riconoscibili della musica italiana, pronta a incantare il pubblico etneo con le sue hit senza tempo e la sua travolgente energia live.

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