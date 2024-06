Yes I Start Up Sicilia: Formarsi per Diventare Imprenditore/Imprenditrice in Sicilia

7 Giugno 2024

Roma, Italia — MRC Retail annuncia con entusiasmo l’apertura delle iscrizioni per il prossimo corso Yes I Start Up Sicilia, un’opportunità imperdibile per aspiranti imprenditori che desiderano avviare un’attività e rilanciare l’occupazione nella regione.

Il Modello Yes I Start Up Lanciato nel 2018 grazie all’accordo ANPAL/Ente Nazionale per il Microcredito, il modello Yes I Start Up è stato riconosciuto dall’OCSE come una buona prassi comunitaria e inserito tra i modelli di riferimento europei per l’autoimprenditorialità. Adattato per le esigenze della Regione Siciliana, il programma mira a fornire le competenze necessarie per sviluppare e realizzare progetti imprenditoriali di successo.

L’Iniziativa Yes I Start Up Sicilia Promossa dall’Assessorato all’Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana in collaborazione con l’Ente Nazionale per il Microcredito, l’iniziativa Yes I Start Up Sicilia fa parte del Programma Regionale FSE + 2021/2027. L’obiettivo principale è rilanciare l’occupazione attraverso la creazione di nuove imprese e facilitare l’accesso a misure di finanziamento nazionali e regionali.

Obiettivi del Progetto Yes I Start Up Sicilia accompagna i partecipanti nello sviluppo delle loro attitudini imprenditoriali, fornendo conoscenze e metodologie per strutturare la propria idea in un business plan completo. Inoltre, i partecipanti saranno guidati nell’esame delle misure di agevolazione disponibili e assistiti nella predisposizione della documentazione necessaria per la presentazione delle domande di finanziamento.

Destinatari Il corso è aperto esclusivamente ai residenti in Sicilia che rientrano nelle seguenti categorie:

Disoccupati/Inoccupati: Non svolgono attività lavorativa e non sono titolari di partita IVA attiva; non fanno parte, in qualità di socio o amministratore, di una società iscritta al registro delle imprese e attiva.

Persone con Disagio Economico: Non svolgono attività lavorativa e non sono titolari di partita IVA attiva; il loro reddito da lavoro corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti.

Destinatari di Politiche Passive (CIG): Titolari di un rapporto di lavoro subordinato che hanno beneficiato di ammortizzatori sociali.

Articolazione Didattica e Programma Il percorso formativo ha una durata complessiva di 100 ore, suddivise in due fasi:

Fase A – Teorica (80 ore): Analisi delle competenze, sviluppo delle soft skills, orientamento e rafforzamento delle competenze digitali.

Fase B – Pratica (20 ore): Accompagnamento personalizzato e assistenza tecnico-specialistica per la definizione del piano d’impresa.

Un’Opportunità Unica Yes I Start Up Sicilia rappresenta un’opportunità unica per i residenti dell’isola che aspirano a diventare imprenditori. Il percorso, completamente gratuito, offre tutte le competenze e le conoscenze necessarie per trasformare un’idea in un progetto imprenditoriale concreto e accedere ai finanziamenti disponibili.

