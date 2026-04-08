www.expopet.it: Allevamento di Casa Savoca ad Expopet 2026: Punto di Riferimento per Gli Amanti dello Shiba

Allevamento di Casa Savoca ad Expopet 2026: Punto di Riferimento per Gli Amanti dello Shiba

L’allevamento Casa Savoca rappresenta una realtà solida e riconosciuta per la selezione e la cura dello Shiba Inu, una delle razze più affascinanti e amate degli ultimi anni. Situato nel cuore della Sicilia, l’allevamento si distingue per la passione, la competenza e l’attenzione dedicata a ogni singolo esemplare.

Passione, selezione e qualità

Alla base del lavoro di Casa Savoca c’è un approccio serio e professionale all’allevamento: ogni cucciolo nasce e cresce in un ambiente controllato, dove benessere, socializzazione e salute sono priorità assolute.

Gli Shiba Inu dell’allevamento vengono ceduti con pedigree ENCI, microchip, ciclo vaccinale e certificazioni sanitarie, a garanzia di trasparenza e qualità. Un elemento particolarmente apprezzato da chi si avvicina a questa realtà è la possibilità di seguire la crescita del cucciolo fin dalle prime settimane di vita, creando un legame ancora prima dell’ingresso in famiglia.

Riconoscimenti e risultati

Nel corso degli anni, Casa Savoca ha ottenuto importanti risultati nel mondo delle esposizioni cinofile, portando i propri esemplari ai vertici delle classifiche di razza. Questi traguardi testimoniano non solo la qualità della selezione, ma anche un impegno costante nel miglioramento genetico e nel rispetto degli standard ufficiali dello Shiba Inu.

Un punto di riferimento per gli amanti della razza

Scegliere un allevamento affidabile è fondamentale per chi desidera accogliere uno Shiba Inu nella propria vita. Casa Savoca si propone come punto di riferimento per chi cerca competenza, serietà e un rapporto diretto con l’allevatore, senza intermediari.

La trasparenza e la disponibilità nel fornire informazioni rendono questa realtà particolarmente apprezzata sia da neofiti che da appassionati esperti.

Advertisement

Advertisement

Visite: 121