Weekend trionfale per i piloti siciliani oltre Stretto

Successi con Lombardo e Riolo tra rally e salita storica, risultati di rilievo anche tra le moderne e nel karting. I complimenti della Delegazione ACI Sport Sicilia

Un fine settimana di grande spessore sportivo per i piloti siciliani impegnati oltre lo Stretto, protagonisti in più discipline e contesti nazionali e internazionali, con risultati di assoluto rilievo sia nel comparto delle vetture storiche sia tra le moderne e nel karting.

A distinguersi nel panorama continentale è stato il cefaludese Angelo Lombardo, affiancato da Roberto Consiglio, autore di una prestazione di altissimo profilo al Rally Costa Smeralda, secondo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici. Il pilota siciliano ha conquistato il successo al volante della Porsche 911 di 2° Raggruppamento, vettura curata dal Team Guagliardo, confermandosi tra i riferimenti della specialità.

Risposta immediata anche nelle cronoscalate, dove il cerdese Totò Riolo ha aperto la stagione con una vittoria nel primo round del Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche. Al volante della PCR A6 di 4° Raggruppamento, Riolo ha ribadito la propria competitività, imponendosi con autorevolezza.

Fra le Classiche successo del comisano Giovanni Cassibba, altro veterano con l’Osella Pa 20.

Nella stessa gara, ma tra le vetture moderne, è arrivato un risultato di grande prestigio per il ragusano Franco Caruso, che ha centrato il secondo posto assoluto sulla Nova Proto NP01, confermandosi ai vertici della categoria. Ottima anche la prova del nisseno Andrea Di Caro, affermatosi tra le vetture con motori motociclistici e autore di un brillante quarto posto assoluto, seguito dal giarrese Michele Puglisi, entrambi su Nova Proto NP03.

Indicazioni positive sono giunte anche dal primo appuntamento del Campionato Italiano Karting, dove il già campione del mondo Angelo Lombardo (omonimo del rallista e originario di Barcellona Pozzo di Gotto) si è imposto nella classe KZ2 Master, chiudendo al sesto posto assoluto. Sempre nel Tricolore karting, il giovane nisseno Cristian Blandino ha conquistato il terzo gradino del podio nella categoria OK-N, confermando interessanti prospettive.

A chiudere il bilancio del fine settimana è il commento della Delegazione ACI Sport Sicilia il commento unito ai complimenti del delegato regionale Aci sport Sicilia ingegnere Massimo Rinaldi: « «Ancora una volta i nostri portacolori hanno dimostrato un livello altissimo in tutte le specialità del motorsport, confermandosi protagonisti sia in ambito nazionale che internazionale. Dai piloti di grande esperienza come Riolo e Cassibba, autentico punto di riferimento, l’impresa internazionale di Lombardo, fino ai talenti emergenti come Di Caro, senza dimenticare i giovanissimi come l’under 14 Blandino, la Sicilia continua a esprimere , qualità e continuità. Risultati che testimoniano il lavoro svolto sul territorio e la solidità di un movimento capace di rinnovarsi mantenendo standard elevati..»

Advertisement

Advertisement

Visite: 72