VOLLEY, RE BORBONE PALERMO ARBITRO DELLA RETROCESSIONE

I biancazzurri in trasferta contro il Papiro che deve vincere per sperare

L’obiettivo è quello di proseguire la serie positiva dopo 3 successi di fila

PALERMO – 26 aprile 2024 – Terz’ultimo turno del campionato di Serie B maschile di volley (girone I), con la Re Borbone impegnata ancora in trasferta e arbitra della retrocessione. La formazione palermitana – domani 27 aprile – sarà impegnata a Piedimonte Etneo per affrontare il pericolante Papiro Fiumefreddo che deve assolutamente vincere per continuare a sperare in una salvezza che comunque resterebbe difficile, poiché il Bisignano – quart’ultimo e avversario diretto degli etnei – vanta 5 lunghezze di vantaggio.

La Re Borbone, messa in cassaforte la permanenza e scacciate le paure di pochi mesi fa, attraversa un ottimo momento di forma. Tre vittorie consecutive (Villafranca Tirrena, Viagrande e Callipo Vibo Valentia) hanno permesso al sestetto di Nicola Ferro di rilanciarsi e di guardare oltre l’attuale settimo posto in classifica. I biancazzurri hanno ritrovato gioco, entusiasmo e orgoglio, ma a Piedimonte dovranno fronteggiare una rivale che giocherà col sangue agli occhi e non vorrà arrendersi in anticipo.

La Re Borbone torna in campo dopo il turno di sosta ed è questo un piccolo interrogativo che segna la vigilia: si spera che lo stop forzato non abbia inciso sul ritmo e sulla continuità di rendimento di Lombardo e compagni.

L’ALLENATORE FERRO: “PROSEGUIRE IL MOMENTO FAVOREVOLE”

“Il nostro obiettivo – dice l’allenatore palermitano Nicola Ferro – è stato raggiunto, ma vogliamo proseguire il momento favorevole e chiudere nel migliore dei modi. Di fronte avremo una squadra che si giocherà il tutto per tutto, ma noi siamo tranquilli e i ragazzi stanno bene sia a livello fisico che mentale. Andremo a Piedimonte per continuare a fare bene e vincere, raggiungere il sesto posto sarebbe un ottimo risultato se consideriamo tutte le traversie affrontare quest’anno”.

IL PRESIDENTE LOCANTO: “PARTITA VERA, VINCA IL MIGLIORE”

“Senza volere – commenta Giorgio Locanto, presidente della Re Borbone Palermo – siamo arbitri della retrocessione. Fino a poche settimane fa anche noi eravamo invischiati nella lotta per la salvezza e nessuno, come è giusto che sia, ci ha dato una mano. Ho dedicato la mia vita allo sport, al rispetto delle regole e all’onestà, sarà così anche stavolta. Sarà una partita vera e spero vinca il migliore. Attraversiamo un ottimo momento di forma e proveremo a finire in bellezza e a conquistare 9 punti nelle ultime 3 partite che restano. Siamo sereni e i ragazzi hanno voglia di divertirsi”.

Il programma della 24/a giornata: Paomar Siracusa-Bisignano; Aquila Bronte-Domotek Reggio Calabria; Papiro Fiumefreddo-Re Borbone Palermo; Viagrande-Sicily Villafranca Tirrena; Callipo Vibo Valentia-Ciclope Bronte. Riposano: Letojanni e Raffaele Lamezia.

La classifica: Domotek Reggio Calabria 57 punti; Ciclope Bronte 49; Paomar Siracusa e Raffaele Lamezia 44; Aquila Bronte 33; Letojanni 29; Re Borbone Palermo 25; Callipo Vibo Valentia 22; Bisignano 20; Papiro Fiumefreddo 15; Viagrande 11; Sicily Villafranca Tirrena 2.

IL CALENDARIO DELLA RE BORBONE PALERMO

8 ottobre: Raffaele Lamezia-Re Borbone Palermo 3-0

14 ottobre: Re Borbone Palermo-Bisignano 3-1

21 ottobre: Re Borbone Palermo-Domotek Reggio Calabria 0-3

29 ottobre: riposo

4 novembre: Re Borbone Palermo-Ciclope Bronte 1-3

12 novembre: Sicily Villafranca Tirrena-Re Borbone Palermo 1-3

18 novembre: Re Borbone Palermo-Letojanni 1-3

25 novembre: Viagrande-Re Borbone Palermo 1-3

2 dicembre: Re Borbone Palermo-Callipo Vibo Valentia 2-3

9 dicembre: riposo

16 dicembre: Re Borbone Palermo-Papiro Fiumefreddo 3-0

14 gennaio: Paomar Siracusa-Re Borbone Palermo 3-1

20 gennaio: Re Borbone Palermo-Aquila Bronte 3-2

10 febbraio: Re Borbone Palermo-Raffaele Lamezia 0-3

17 febbraio: Bisignano-Re Borbone Palermo 3-1

24 febbraio: Domotek Reggio Calabria-Re Borbone Palermo 3-0

3 marzo: riposo

10 marzo: Ciclope Bronte-Re Borbone Palermo 3-0

16 marzo: Re Borbone Palermo-Sicily Villafranca Tirrena 3-0

23 marzo: Letojanni-Re Borbone Palermo 3-2

6 aprile: Re Borbone Palermo-Viagrande 3-0

13 aprile: Callipo Vibo Valentia-Re Borbone Palermo 0-3

20 aprile: riposo

27 aprile: Papiro Fiumefreddo-Re Borbone Palermo (ore 18)

4 maggio: Re Borbone Palermo-Paomar Siracusa (ore 18)

11 maggio: Aquila Bronte-Re Borbone Palermo (ore 18)

