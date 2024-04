VOLLEY, RE BORBONE PALERMO ALL’ASSALTO DEL VIAGRANDE

Al “Palaoreto” sfida importante per blindare la salvezza: si gioca alle 19

I biancazzurri affrontano i catanesi in crisi e hanno l’obbligo di vincere

PALERMO – 5 aprile 2024 – Tre punti per scacciare le paure e poi affrontare le ultime cinque giornate di campionato senza più ansie. La Re Borbone Palermo torna in casa nel 21/o turno della B maschile di volley (girone I) e sa di non potere fallire l’appuntamento con la vittoria piena. Stavolta al Palaoreto – sabato 6 aprile – si giocherà alle 19 e sulla strada del sestetto biancazzurro ci sarà il Viagrande che ha già un piede in C con i suoi 9 punti e il penultimo posto in classifica. L’occasione è ghiotta e sbagliare è vietato.

Il punto conquistato a Letojanni, nell’ultima giornata prima della sosta pasquale, ha permesso alla formazione di Nicola Ferro di raggiungere quota 19 e di allungare a +7 sulla diretta concorrente Papiro Fiumefreddo, rimasta in terz’ultima posizione e attesa in questo turno in trasferta sul difficilissimo terreno del Raffaele Lamezia che ancora potrebbe sperare di acciuffare in extremis i play-off, come l’anno scorso.

Ma la Re Borbone Palermo deve fare la corsa solo su se stessa, raccogliere le forze, puntare sul carattere e far valere la migliore tecnica nei confronti di una rivale che, numeri alla mano, sta scivolando verso la retrocessione e da tempo non mostra più segni di risveglio. Il Viagrande è partito a razzo, con due vittorie nelle prime due giornate di campionato, poi si è afflosciato e non ha più ritrovato la luce. Otto sconfitte di fila hanno collezionato i catanesi, che non vincono dal lontano 17 dicembre, quando passarono in casa del “fanalino” di coda Sicily Villafranca Tirrena. Alla Re Borbone Palermo il compito di tenere alta la concentrazione, tirare fuori il meglio del suo repertorio e non tradire le attese davanti al pubblico amico.

L’ALLENATORE NICOLA FERRO: “TRE PUNTI PER LA SERENITÀ”

“La partita – dice l’allenatore palermitano Nicola Ferro – è di fondamentale importanza. Conquistando i tre punti ci metteremmo praticamente al riparo da ansie di fine stagione, anche se bisognerà vedere il risultato del Fiumefreddo. Tutti i giocatori sono a disposizione, stanno bene e si sono allenati con voglia. Spero di vedere tanta concentrazione in campo”.

IL PRESIDENTE GIORGIO LOCANTO: “IL MOMENTO DI DARE TUTTO”

“Contro il Viagrande – commenta Giorgio Locanto, presidente della Re Borbone Palermo – si chiude quel trittico che avevamo previsto alla nostra portata. Abbiamo centrato i tre punti con il Villafranca e uno a Letojanni, un’altra vittoria piena ci regalerebbe quella serenità che inseguiamo da tempo. Siamo fiduciosi e i ragazzi sono consapevoli di dover dare tutto”.

Il programma della 21/a giornata: Paomar Siracusa-Aquila Bronte; Raffaele Lamezia-Papiro Fiumefreddo; Bisignano-Callipo Vibo Valentia; Ciclope Bronte-Letojanni; Re Borbone Palermo-Viagrande. Riposano: Domotek Reggio Calabria e Sicily Villafranca Tirrena.

La classifica: Domotek Reggio Calabria 51 punti; Paomar Siracusa 41; Ciclope Bronte 40; Raffaele Lamezia 35; Aquila Bronte 33; Letojanni 27; Callipo Vibo Valentia 20; Re Borbone Palermo 19; Bisignano 18; Papiro Fiumefreddo 12; Viagrande 9; Sicily Villafranca Tirrena 1.

IL CALENDARIO DELLA RE BORBONE PALERMO

8 ottobre: Raffaele Lamezia-Re Borbone Palermo 3-0

14 ottobre: Re Borbone Palermo-Bisignano 3-1

21 ottobre: Re Borbone Palermo-Domotek Reggio Calabria 0-3

29 ottobre: riposo

4 novembre: Re Borbone Palermo-Ciclope Bronte 1-3

12 novembre: Sicily Villafranca Tirrena-Re Borbone Palermo 1-3

18 novembre: Re Borbone Palermo-Letojanni 1-3

25 novembre: Viagrande-Re Borbone Palermo 1-3

2 dicembre: Re Borbone Palermo-Callipo Vibo Valentia 2-3

9 dicembre: riposo

16 dicembre: Re Borbone Palermo-Papiro Fiumefreddo 3-0

14 gennaio: Paomar Siracusa-Re Borbone Palermo 3-1

20 gennaio: Re Borbone Palermo-Aquila Bronte 3-2

10 febbraio: Re Borbone Palermo-Raffaele Lamezia 0-3

17 febbraio: Bisignano-Re Borbone Palermo 3-1

24 febbraio: Domotek Reggio Calabria-Re Borbone Palermo 3-0

3 marzo: riposo

10 marzo: Ciclope Bronte-Re Borbone Palermo 3-0

16 marzo: Re Borbone Palermo-Sicily Villafranca Tirrena 3-0

23 marzo: Letojanni-Re Borbone Palermo 3-2

6 aprile: Re Borbone Palermo-Viagrande (ore 18)

13 aprile: Callipo Vibo Valentia-Re Borbone Palermo (ore 19)

20 aprile: riposo

27 aprile: Papiro Fiumefreddo-Re Borbone Palermo (ore 18)

4 maggio: Re Borbone Palermo-Paomar Siracusa (ore 18)

11 maggio: Aquila Bronte-Re Borbone Palermo (ore 18)

