VOLLEY, RE BORBONE A FARI SPENTI CONTRO IL LAMEZIA

Palermitani sconfitti nettamente in casa (0-3) nella prima del girone di ritorno

Partenza incoraggiante, poi il buio. Sabato a Bisignano sarò vietato sbagliare

PALERMO – 12 febbraio 2024 – I sogni sono durati meno di un set, poi la Re Borbone ha alzato bandiera bianca lasciando via libera al Raffaele Lamezia che è passato al Palaoreto con un secco 3-0 (parziali 25-21, 25-17, 25-18). Il girone di ritorno della B maschile di volley inizia male per i palermitani, ai quali le due giornate di sosta non hanno giovato. Anzi, il sestetto di Nicola Ferro ha dimenticato in fretta la bella prestazione con la quale aveva chiuso l’andata (3-2 all’Aquila Bronte) e si è trovato a fare nuovamente i conti con le sue amnesie, le paure e la propria fragilità. Un passo indietro notevole, che allontana le zone nobili e soprattutto avvicina pericolosamente le sabbie mobili della classifica dove si lotta per mantenere la categoria.

Contro i calabresi è mancato il gioco di squadra e a quel punto i singoli non hanno retto più il ritmo ed è subentrata la rassegnazione. Eppure la Re Borbone era partita bene, con convinzione e buone trame, portandosi in vantaggio prima sull’8-3 e poi fino al 16-14. Ma quando il Raffaele Lamezia ha cambiato marcia, operando il sorpasso (20-21), i biancazzurri di casa hanno spento la luce e gli ospiti si sono assicurati il primo parziale (21-25). La partita è praticamente finita qui, perché negli altri due set (17-25, 18-25) si è giocato a senso e mai Lombardo e compagni hanno cambiato rotta.

Ci si aspettava di più, invece i palermitani sono apparsi privi di idee e adesso bisognerà guardarsi le spalle. Il Callipo Vibo Valentia ha vinto facilmente a Viagrande (3-0) e raggiunto la Re Borbone al settimo posto, il Papiro Fiumefreddo ha addirittura vinto a Letojanni (3-2), mentre si profila all’orizzonte la delicatissima trasferta di Bisignano dove sabato prossimo sarà vietato sbagliare. Non portare punti dalla Calabria potrebbe catapultare la squadra di Ferro in un finale di stagione al cardiopalma.

Il tabellino

RE BORBONE PALERMO-RAFFAELE LAMEZIA 0-3

RE BORBONE PALERMO: Galia 1, De Santis (L), Donato (L), Ferro 5, Vetro, Gruessner 13, Raneli G. 4, A. Simanella 4, Lombardo 11, Giordano, Opoku 2, Raneli L. All. Nicola Ferro.

RAFFAELE LAMEZIA: Bruni, Vaiana 8, Lorusso 1, Porfida, Palmeri 16, Graziano (L), Bonati, Ribecca 2, Salmena 1, Butera 9, Sacco 12, Paradiso 5. All. Salvatore Torchia.

Arbitri: Barbara Roncati e Stefania Gabbetta

Parziali: 21-25, 17-25, 18-25

I commenti

L’allenatore Nicola Ferro: “Fino a metà del primo set abbiamo fatto bene, poi siamo crollati. Ci siamo sciolti e siamo mancati soprattutto nei fondamentali. Si è salvata forse soltanto la ricezione, ma attaccanti, palleggiatori e centrali hanno fatto a gara a sbagliare. Non abbiamo giocato da squadra e ci siamo anche fatti prendere dal nervosismo e dalla rassegnazione. Mi aspettavo un inizio di ritorno scoppiettante, dando continuità al successo contro l’Aquila Bronte, invece abbiamo retto meno di mezz’ora. Ora a Bisignano sarà dura, ci aspetteranno con il coltello fra i denti e noi dovremo cambiare atteggiamento se vogliamo portare punti a casa”.

Il presidente Giorgio Locanto: “La sosta è stata deleteria, abbiamo smarrito la lucidità e la personalità. È calato il rendimento dei migliori e nessuno è stato in grado di tirare la carretta. Il Raffaele Lamezia ha qualche buona individualità e ha giocato con grinta, mentre noi siamo rimasti a guardare. Una prestazione da dimenticare, che non mi aspettavo. Adesso bisogna pensare al Bisignano, una trasferta che va preparata con grande attenzione. La classifica non ci sorride e in Calabria ci attende una sfida delicatissima. Dobbiamo fare assolutamente punti”.

I risultati della 14/a giornata: Domotek Reggio Calabria-Bisignano 3-0; Viagrande-Callipo Vibo Valentia 0-3; Re Borbone Palermo-Raffaele Lamezia 0-3; Letojanni-Papiro Fiumefreddo 2-3; Ciclope Bronte-Paomar Siracusa 3-0. Hanno riposato: Aquila Bronte e Sicily Villafranca Tirrena.

La classifica: Domotek Reggio Calabria 36 punti; Ciclope Bronte 28; Paomar Siracusa 26; Aquila Bronte e Raffaele Lamezia 23; Letojanni 22; Callipo Vibo Valentia e Re Borbone Palermo 15; Bisignano e Viagrande 9; Papiro Fiumefreddo 6; Sicily Villafranca Tirrena 1.

IL CALENDARIO DELLA RE BORBONE PALERMO

8 ottobre: Raffaele Lamezia-Re Borbone Palermo 3-0

14 ottobre: Re Borbone Palermo-Bisignano 3-1

21 ottobre: Re Borbone Palermo-Domotek Reggio Calabria 0-3

29 ottobre: riposo

4 novembre: Re Borbone Palermo-Ciclope Bronte 1-3

12 novembre: Sicily Villafranca Tirrena-Re Borbone Palermo 1-3

18 novembre: Re Borbone Palermo-Letojanni 1-3

25 novembre: Viagrande-Re Borbone Palermo 1-3

2 dicembre: Re Borbone Palermo-Callipo Vibo Valentia 2-3

9 dicembre: riposo

16 dicembre: Re Borbone Palermo-Papiro Fiumefreddo 3-0

14 gennaio: Paomar Siracusa-Re Borbone Palermo 3-1

20 gennaio: Re Borbone Palermo-Aquila Bronte 3-2

10 febbraio: Re Borbone Palermo-Raffaele Lamezia 0-3

17 febbraio: Bisignano-Re Borbone Palermo (ore 19)

24 febbraio: Domotek Reggio Calabria-Re Borbone Palermo (ore 17)

2 marzo: riposo

10 marzo: Ciclope Bronte-Re Borbone Palermo (ore 18)

16 marzo: Re Borbone Palermo-Sicily Villafranca Tirrena (ore 18)

23 marzo: Letojanni-Re Borbone Palermo (ore 18)

6 aprile: Re Borbone Palermo-Viagrande (ore 18)

13 aprile: Callipo Vibo Valentia-Re Borbone Palermo (ore 19)

20 aprile: riposo

27 aprile: Papiro Fiumefreddo-Re Borbone Palermo (ore 18)

4 maggio: Re Borbone Palermo-Paomar Siracusa (ore 18)

11 maggio: Aquila Bronte-Re Borbone Palermo (ore 18)

