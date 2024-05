Villorba Corse alla Spa 500 del GT Open con la Mercedes AMG GT3

Per la prima volta il team veneto affronta la mini endurance della serie europea con Pla che torna al fianco di Blanchemain: la gara domenica alle 12 in diretta su Ms Motor TV (Sky 229) e sul web

Treviso, 24 maggio 2024. La Scuderia Villorba Corse è approdata in Belgio per prendere parte al terzo round stagionale dell’International GT Open in programma nel fine settimana del 26 maggio. Un appuntamento del tutto a sé stante per la serie europea, che in luogo delle due consuete gare che compongono i propri racing weekend ne ha in programma una singola ma più lunga, che si disputa sulla distanza di 500 chilometri oppure 2 ore e 40 minuti. E’ il leggendario circuito di Spa a ospitarla e per la squadra diretta da Raimondo Amadio sarà comunque una novità se si considerano soltanto i trascorsi in GT Open. Il team trevigiano è pronto a schierare in griglia la Mercedes AMG GT3 affidata Michael Blanchemain, reduce dal podio conquistato in gara 2 a Portimao e dalle due top-8 di Hockenheim, sulla quale il gentleman driver francese tornerà ad alternarsi con il connazionale Jim Pla dopo che per una concomitanza quest’ultimo ha saltato la trasferta tedesca (sostituito nell’occasione dalla giovanissima new-entry Vladislav Lomko).

Dopo prove libere e qualifiche tra venerdì e sabato, sui 7004 metri del circuito che sorge nelle Ardenne la gara prende il via domenica 26 maggio alle 12.00. Previsto il live streaming integrale di questa “Spa 500” sul canale youtube del GT Open e sul sito ufficiale, mentre in Italia sarà disponibile anche in diretta televisiva su MS Motor TV, canale 229 di Sky.

Il team principal di Villorba Corse Raimondo Amadio: “Ci approcciamo con piacere a questa mini endurance, una novità per Villorba Corse nel GT Open, anche se non una novità assoluta, visto che negli anni abbiamo frequentato molto il mondo delle gare di durata. Sarà interessante vedere come si evolverà l’evento, è una specialità che a noi piace perché mette a dura prova anche il team, sia come strategia sia come efficienza nei pit-stop. Sarà una sfida interessante e con noi rientra Pla, una garanzia. Siamo pronti a dare battaglia”.

Allegate: foto Fotospeedy / GT Open

International GT Open: 28 aprile: Portimao; 12 maggio: Hockenheim; 26 maggio: Spa; 23 giugno: Hungaroring; 21 luglio Le Castellet; 15 settembre Red Bull Ring; 29 settembre Barcellona; 20 ottobre Monza.

