VII Edizione Zampogne dal Mondo, La rassegna internazionale di musiche e strumenti popolari

Erice (TP) | Sicilia

Zampogne dal Mondo è uno degli appuntamenti più importanti di Erice nel panorama della musica popolare.

Primo appuntamento con “Zampogne dal Mondo”, questa mattina ad Erice con la cerimonia ufficiale di apertura, che si è svolta nella Sala Conferenze della Biblioteca Comunale “Vito Carvini”, a Erice.

La rassegna internazionale di musiche e tradizioni popolari, giunta quest’anno alla settima edizione, è inserita nel programma di “EricèNatale – Il borgo dei presepi”.

Erice, fino a domenica, si trasformerà in un luogo privilegiato di incontro di zampognari e appassionati. In questa edizione sono cinque i gruppi partecipanti: gli Hum-Drum, dalla Scozia, il Vis “Amanet” Trio, dalla Macedonia e The Bagpipe Folklore Group Briezok che arriveranno dalla Slovacchia. Non mancheranno anche i gruppi italiani: Terra di Mezzo dall’Abruzzo, Fratelli Orlando dalla Sicilia e Valle di Comino dal Lazio.

La mattinata è iniziata avvolta dalla nebbia in un’atmosfera ricca di fascino e di antiche tradizioni allietato dal suono delle zampogne.

Domenica 11 dicembre, alle 11.00 e alle 15.30, si continua con le esibizioni itineranti degli zampognari e, alle 18.30, nella Chiesa di San Martino, a concludere la rassegna, il concerto “Zampogne, gaite, ciaramella & cornamuse…” che vedrà protagonisti tutti i gruppi. Presenta Vittoria Abbenante.

L’ingresso al concerto è gratuito.

Al via anche i Mercatini di Natale, allestiti quest’anno, sia in Piazza della Loggia che nella Piazzetta San Giuliano, con idee regalo, oggetti di artigianato artistico, tipicità gastronomiche. Nella piazzetta San Giuliano è stata allestita anche la “Casa di Babbo Natale”. Un luogo incantato pieno di sorprese.

Zampogne dal Mondo è organizzato dal Comune di Erice e dalla Fondazione Erice Arte con la direzione artistica del Gruppo Folk Valle di Comino e con la collaborazione dall’Associazione “La Montagna del Signore”.

EricèNatale – Il borgo dei presepi è organizzato dal Comune di Erice e dalla Fondazione Erice Arte con il sostegno de I Borghi più belli d’Italia e la Funierice, in collaborazione con l’ Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, il Distretto Turistico della Sicilia Occidentale, la Proloco di Erice, la Cooperativa Kleos, la Fondazione Ettore Majorana e Centro di Cultura Scientifica, la Montagna del Signore, l’Associazione “Amici della Musica” di Trapani, l’Associazione “Amici della Musica” di Palermo, l’Associazione Salvare Erice, l’Associazione Nerd Attack, l’Istituto d’Istruzione superiore “Ignazio e Vincenzo Florio”, l’Istituto Tecnico Turistico “Sciascia e Bufalino”. I mercatini di Natale e la casetta di Babbo Natale sono a cura dell’Associazione “Il Bajuolo di Erice”.

