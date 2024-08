Ancora un funerale simbolico si celebra a Pergusa. Questa volta è il turno dell’Ente Autodromo di Pergusa, passato a miglior vita, secondo i gruppi consiliari che sostengono l’amministrazione Dipietro, per mano delle opposizioni. E quindi, come prassi vuole, la stessa maggioranza politica ne da il “triste annuncio” alla città sottolineando come, a soffrirne, sono “le attività commerciali e la città intera”.

