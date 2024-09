Varrica (M5S Ars) al Governo Schifani: “Affidiamo a Fincantieri il secondo traghetto. Centinaia di posti di lavoro per la Sicilia”

“La Commissione Bilancio e la Quarta Commissione hanno accolto la mia proposta, per la quale mi batto da circa un anno, di far realizzare a Fincantieri il secondo traghetto per le isole minori presso il cantiere navale di Palermo. Sono soddisfatto di vedere questa convergenza su una battaglia che ho avviato fin dalla firma del contratto per il primo traghetto,” ha detto ieri in Aula, a Palazzo dei Normanni, il deputato M5S Adriano Varrica.

Varrica ha poi sollecitato il Governo Schifani “di battere tutte le strade per raggiungere questo importante obiettivo”.

“Chiedo al Governo – ha concluso Varrica – un impegno formale e concreto che vada oltre le parole, affinché questa opportunità possa diventare realtà. Si tratta di centinaia, se non migliaia, di posti di lavoro che possiamo portare a Palermo e in tutta la Sicilia per i prossimi anni, rivitalizzando l’indotto già in ripresa grazie alla costruzione del primo traghetto”.

