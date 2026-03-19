Valguarnera:al via i lavori rifacimento del campo di calcio

Sono orgogliosa e soddisfatta per i lavori avviati presso il nostro campo sportivo. 💚

Nonostante le denunce agli Assessorati Territorio e Ambiente e Infrastrutture, e nonostante chi porta avanti la politica del “No”, l’amministrazione che ho l’onore di guidare è riuscita a dare una risposta concreta alla comunità, ai bambini, ai ragazzi e ai tanti giovani che da anni chiedevano un campo in erba. ⚽

È stato un percorso complicato, difficile e tortuoso, ma non ci siamo mai fermati. 💪

Sapete qual è la realtà?

Il campo sportivo è stato costruito sotto la guida del Sindaco Enzo Sicilia nella seconda metà del ’900, intorno agli anni ’50, e ristrutturato negli anni ‘80 dopo circa 30 anni.

Dopo il vuoto.

Solo la nostra amministrazione ha raccolto e portato avanti la richiesta dei cittadini, impegnandosi affinché anche la nostra comunità potesse finalmente avere un campo in erba.

E oggi, finalmente, ci siamo. ✨

Vedere i lavori in corso mi rende felice e orgogliosa. ❤️

Andiamo avanti con la politica delle risposte ai cittadini, con la politica del “SÌ” e con la politica dell’amore, non con quella di chi si unisce solo per attaccare e fare fuori il Sindaco Francesca Draia.

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Pagina Facebook Francesca Draia

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