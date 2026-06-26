Valguarnera, MPA-Grande Sicilia: «L’associazionismo tra Comuni è un’opportunità da cogliere per rafforzare i servizi e intercettare nuove risorse»

Favorire una gestione più efficiente dei servizi comunali, rafforzare la capacità amministrativa dell’Ente e cogliere le opportunità offerte dalla Regione Siciliana.

È questo l’obiettivo dell’atto di indirizzo presentato dai consiglieri comunali del gruppo MPA-Grande Sicilia di Valguarnera Caropepe, Filippa D’Angelo e Vincenzo Litteri, con il quale viene chiesto all’Amministrazione comunale di aderire all’Avviso regionale dedicato al sostegno e all’incentivazione dell’associazionismo comunale per l’annualità 2026. L’atto invita inoltre il Comune ad avviare interlocuzioni con gli enti limitrofi per valutare la stipula di convenzioni finalizzate alla gestione associata di funzioni e servizi.

«I piccoli Comuni – dichiarano Filippa D’Angelo e Vincenzo Litteri – si trovano oggi ad affrontare sfide sempre più complesse, tra carenza di personale, riduzione delle risorse economiche e crescente mole di adempimenti amministrativi. Per questo riteniamo fondamentale sfruttare ogni occasione che la Regione Siciliana mette a disposizione per migliorare l’organizzazione degli enti locali e offrire servizi più efficienti ai cittadini».

I due consiglieri sottolineano come l’esercizio associato di alcune funzioni non rappresenti una rinuncia all’autonomia del Comune, ma costituisca uno strumento moderno di collaborazione istituzionale capace di generare economie di scala, ridurre i costi e aumentare la capacità di intercettare finanziamenti regionali e nazionali.

«La partecipazione all’Avviso regionale – proseguono – non comporta alcun obbligo di aderire a un’Unione di Comuni. Si tratta invece di valutare, insieme ai Comuni del territorio, eventuali percorsi condivisi che possano tradursi in benefici concreti per la nostra comunità. È un’opportunità che Valguarnera non può permettersi di perdere».

L’atto di indirizzo propone di valutare prioritariamente forme di collaborazione nei settori dei servizi tecnici, della progettazione, della protezione civile, della transizione digitale, della gestione dei finanziamenti, dei servizi ambientali, della polizia locale e dei servizi sociali, chiedendo inoltre che il Consiglio comunale venga puntualmente informato sugli sviluppi dell’iniziativa.

«Come forza di opposizione continueremo a svolgere un ruolo propositivo e responsabile – concludono D’Angelo e Litteri – avanzando proposte concrete nell’interesse esclusivo di Valguarnera. Crediamo che la collaborazione tra istituzioni rappresenti una leva strategica per rafforzare i piccoli Comuni e garantire ai cittadini servizi sempre più qualificati, efficienti e vicini alle esigenze del territorio».

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