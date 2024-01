Valguarnera: la Giunta Draià non si aumenterà nessuna indennità

La legge n.234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) ha previsto e finanziato un adeguamento delle indennità di funzione dei Sindaci, degli amministratori e dei Presidenti dei consigli comunali di tutta Italia. Tale normativa è stata recepita dalla Regione Siciliana con l’art. 13 co. 51 della legge Regionale 25 maggio 2022 n.13.

E’ doveroso fare un excursus visto che il tema sull’adeguamento delle indennità è un argomento che ha suscitato diverse polemiche:

all’inizio dell’anno 2023 è stata elaborata una determina dirigenziale d’ufficio con la quale la stessa ricalcolava le indennità degli Amministratori in modo da equiparare il nostro Comune a tutti i Comuni d’Italia. Va ricordato, che per adeguare le indennità occorre una Deliberazione di Giunta, cosa MAI avvenuta. L’aumento delle Indennità In tutte le Regioni d’Italia, ad esclusione della Sicilia, è coperto con somme a totale carico dello Stato, quindi non gravando economicamente sui bilanci Comunali, mentre in Sicilia tali somme vengono coperte con un piano di riparto da parte della Regione Siciliana a titolo di contributo da erogare ai Comuni per la copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento.

Abbiamo potuto constatare che tale piano di riparto non copre l’intero adeguamento, ma bensì solo una parte dello stesso. Pertanto, a seguito di tale disparità tra i Comuni della Regione Siciliana e i Comuni del resto d’Italia (dalla Calabria in su) all’unanimità Sindaco e Assessori Comunali, abbiamo deciso di rinunciare all’adeguamento delle indennità di funzione.

Occorre anche ricordare che molti Sindaci e amministratori dei Comuni hanno adeguato le indennità già da gennaio 2022, così come prevedeva la Finanziaria approvata dal Governo Draghi. La Giunta Comunale di Valguarnera ha ritenuto opportuno non approvare nessuna deliberazione in merito e quindi VOLUTAMENTE non deliberare nessun adeguamento delle indennità per il 2022 rinunciando a ai cosiddetti “arretrati”. Stessa identica cosa per l’anno 2024 (anno che prevedrà un ulteriore aumento) in quanto nessuna deliberazione di Giunta in merito è stata e/o sarà posta all’attenzione di Sindaco e Assessori Comunali.

Una delle tante motivazioni che ci ha portati a rinunciare all’adeguamento delle indennità di funzione è che la Regione Siciliana a differenza dello Stato copre solamente il 25% lasciando ai Comuni l’onere di provvedere alla restante parte.

Quindi, mentre la stragrande maggioranza degli Amministratori hanno adeguato in aumento le loro indennità, Sindaco e Assessori del Comune di Valguarnera hanno detto “NO” all’aumento per il 2022-2023-2024 lasciando fino al termine della legislatura le indennità base così come prevede la normativa.

Questa decisione rappresenta per noi un segnale tangibile della nostra responsabilità nei confronti della comunità che serviamo. In un periodo in cui molte famiglie si trovano ad affrontare sfide economiche importanti, riteniamo sia fondamentale dimostrare solidarietà e condividere il peso delle difficoltà. Pertanto, non riteniamo possibile e opportuno appesantire il nostro bilancio comunale.

Il nostro impegno, dimostrato già da anni, è quello di continuare a garantire i servizi per i nostri cittadini e la rinuncia all’aumento delle indennità è la conferma della gestione amministrativa oculata e orientata al bene comune.

Ribadiamo il nostro impegno a servire la nostra comunità con dedizione e trasparenza, lavorando instancabilmente per il progresso e il miglioramento del nostro amato Comune.

Draià Francesca (Sindaco)

Auzzino Carmelo (Assessore)

Arena Gianluca (Assessore)

Scarlata Lorenzo (Assessore)

