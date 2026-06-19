Storie correlate

Barrafranca: dalla Regione 20 mila euro per la promozione dei prodotti locali

Riccardo Giugno 19, 2026
Francesco Colianni 3

Acqua, dalla giunta oltre 20 milioni per il sistema idrico siciliano. Schifani: «Risorse per garantire continuità del servizio e sostenere i territori più fragili»

Riccardo Giugno 19, 2026

Difesa, Libera Rappresentanza dei Militari incontra il Sottosegretario Perego: focus su Naspi, carriere e previdenza dedicata

Riccardo Giugno 18, 2026

Ultime notizie

Barrafranca: dalla Regione 20 mila euro per la promozione dei prodotti locali

Riccardo Giugno 19, 2026
crescendo

Saranno 11 i giovani artisti che si esibiranno al concorso Crescendo organizzato dal Salone della Musica

Riccardo Giugno 19, 2026

Calcio: il Sant’Anna Enna parteciperà al campionato Under 19

Riccardo Giugno 19, 2026
pieno

Enna domenica prossima insieme Avis e Lilt per un evento di solidarietà

Riccardo Giugno 19, 2026