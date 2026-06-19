APPROVATO LO SCHEMA DI REGOLAMENTO SULLE MISURE PREMIALI PER I CONTRIBUENTI

Equità fiscale, responsabilità e rafforzamento della capacità finanziaria dell’Ente.

La Giunta Comunale di Valguarnera ha approvato con Deliberazione n. 62 lo schema di regolamento relativo alle “misure premiali a favore dei contribuenti”, in attuazione dell’art. 12 della L.R. Sicilia n. 1/2026.

Il provvedimento si inserisce in una più ampia strategia dell’Amministrazione volta a migliorare l’efficienza della riscossione delle entrate comunali e a promuovere una cultura della legalità fiscale basata sulla responsabilità condivisa.

L’obiettivo è quello di valorizzare i comportamenti virtuosi dei contribuenti, introducendo strumenti premiali per chi risulta in regola con i pagamenti, con ricadute positive sull’equilibrio del bilancio comunale e sulla qualità dei servizi ai cittadini.

Dichiarazione del Sindaco

Questo regolamento rappresenta un passaggio significativo nel percorso di modernizzazione della nostra macchina amministrativa. Premiare chi è in regola significa rafforzare il principio di equità e costruire un rapporto più solido e trasparente tra Comune e cittadini.

Un Ente che migliora la propria capacità di riscossione si mette anche nelle condizioni migliori per intercettare le opportunità offerte dalla programmazione regionale, inclusi i contributi previsti dal Dipartimento delle Autonomie Locali della Regione Siciliana, legati ai processi di efficientamento e agli equilibri di bilancio.

Dichiarazione dell’Assessore al Bilancio

Stiamo introducendo un approccio nuovo alla gestione delle entrate: meno conflittuale e più orientato alla collaborazione con i cittadini. Chi è puntuale e corretto nei pagamenti deve essere riconosciuto e incentivato.

Questo strumento non è solo tecnico, ma strategico: migliora la sostenibilità finanziaria dell’Ente e rafforza la nostra capacità di programmazione, creando le condizioni per una gestione più stabile e responsabile delle risorse pubbliche.

Lo schema di regolamento proseguirà ora il suo iter fino alla definitiva approvazione in Consiglio Comunale.

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