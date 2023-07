VAJONT, 60 ANNI DOPO IL DISASTRO

GRANDI OPERE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, ECONOMICA E SOCIALE

LE NOSTRE ESPERIRENZE, LE NOVITÀ NORMATIVE

CONFERENZA STAMPA

Roma, 03/07/2023

In occasione del 60° anniversario del disastro del Vajont, il Consiglio Nazionale dei Geologi, la

Fondazione del CNG e gli ordini regionali dei geologi del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, in

collaborazione con i comuni di Longarone, di Erto e Casso e della Fondazione Vajont, organizzano

per il 29 e 30 settembre 2023 una serie di eventi incentrati sulla sostenibilità tecnica, ambientale,

economica e sociale delle grandi opere ingegneristiche, nonché sulla necessità di affermare in

maniera sempre più forte il concetto geologico di “ambito territoriale significativo”. Il nuovo concetto

di utilizzo delle scienze geologiche in fase di Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica,

preliminare alla progettazione e realizzazione dell’opera, prevista nel Nuovo Codice dei Contratti

Pubblici, determina un nuovo paradigma di approccio alla progettazione, che vede il geologo inserito

a pieno titolo nel gruppo di progettazione.

Se ne parlerà il giorno venerdì 7 luglio a partire dalle ore 10:00 presso la sede della Provincia di

Belluno nel corso della conferenza stampa di presentazione degli eventi di fine settembre, alla

presenza di Roberto Padrin Sindaco di Longarone, di Antonio Carrara Sindaco di Erto e Casso,

di Arcangelo Francesco Violo presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi e dei presidenti degli

ordini regionali dei geologi di Veneto e Friuli Venezia Giulia, rispettivamente Giorgio Giacchetti e

Francesco Treu.

L’evento, in presenza, è aperto al pubblico e sarà trasmesso in diretta streaming su

https://www.geologitv.net.

Per saperne di più: https://www.geologitv.net/video/conferenza-stampa-belluno-7-luglio-2023/

